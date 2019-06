VANNRESERVOAR: Høydebassenget ligger inne i fjellet under masten som er markert. Innsig til dette bassenget av forurenset vann er trolig smittekilden. Foto: Fredrik Solstad

Prøvesvar i vannskandalen: Smitten skyldes trolig dyreavføring

Det er fortsatt er veldig høy E. coli-aktivitet i høydebassenget og varaordføreren sier det tyder på at det fortsatt er tilførsel av bakterier til bassenget.

Askøy kommune bekrefter søndag at de har fått svar på prøvene som har blitt tatt av høydebassenget, som kan gi svar på hva som er smittekilden til vannskandalen.

– Konklusjonen fra analysen er at det er overveiende sannsynlig at avføringen stammer fra dyr, sier varaordfører Bård Espelid til VG.

Espelid forteller at det fortsatt er veldig høy E. coli-aktivitet i høydebassenget, noe som tilsier at det fortsatt er tilførsel av bakterier til bassenget. Det er også blitt gjort nye prøver av nettet. Varaordføreren opplyser at det ikke har blitt funnet E. coli bakterier i nettet etter at det har blitt klorert, men at de likevel ikke eliminerer hypotesen.

– Det kan være problemer ellers på nettet og vi har fokus på det. Men vår hovedhypotese er at vi har fått forurensning gjennom avføring som ligger på fjellet over bassenget, og som har trukket ned gjennom sprekker i fjellet og kommet ned med nedbør.

Rundt 2000 mennesker har blitt syke av drikkevannet i Askøy kommune. Haukeland sykehus har påvist bakterien Campylobaktor hos flere. Espelid forteller at det ikke er noen indikasjon på at det er en økning i antallet av folk som blir syke, men at de følger med og har fokus på dette.

Publisert: 16.06.19 kl. 12:24 Oppdatert: 16.06.19 kl. 12:41