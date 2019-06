NY VEI: Ny E18 gjennom Bamble kommune i Telemark er en av strekningene som Stortinget har utsatt i to uker av hensyn til Frps landsstyremøte. Nå vil ikke Frp lenger garantere at de vil stemme for, slik de varslet i forrige uke. Foto: Alf Øystein Støtvig

Frp vil ikke garantere støtte til utsatte bompenge-prosjekter

Fremskrittspartiet kan ikke lenger garantere at de vil stemme for de to bompenge-finansierte veiprosjektene som regjeringspartiene har fått utsatt i Stortinget.

De to veisakene er ferdig behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, og de formelle vedtakene skulle fattes i stortingssalen onsdag.

Men tirsdag formiddag ble begge sakene utsatt. VG har fått bekreftet at ble utsatt på Fremskrittspartiets initiativ, men etter ordre fra statsminister Erna Solberg (H).

I innstillingen som kom i forrige uke, bekreftet Frps tre medlemmer i komiteen at de ville stemme for prosjektene E18 Langangen – Dørdal i Telemark, og E6 Ulsberg – Melhus i Trøndelag. Begge er delvis finansiert med bompenger og skal bygges av Nye Veier AS.

Til sammen skal det innkreves 10,1 milliarder kroner i bompenger på de to nye strekningene.

Må vurdere

Men nå tar Morten Stordalen (Frp), første nestleder i transportkomiteen, et stort forbehold om partiets støtte til de to prosjektene:

– Det må vi vurdere og komme tilbake til da sakene ikke skal behandles før 19.juni, skriver Stordalen i en SMS til VG.

FRP-REPRESENTANT: Morten Stordalen er Frps samferdselspolitiske talsmann i Stortinget. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Mitt tydelige råd

Solberg bekrefter overfor VG at hun var delaktig i utsettelsen.

– Det er Stortinget som bestemmer sin dagsorden, men mitt tydelige råd var at saken ble utsatt, slik at de tre bompengeproposisjonene vil bli behandlet samtidig, sier hun til VG.

Formelt er begrunnelsen at Stortinget skal samle opp tre slike veisaker i samme debatt før sommeren. Den tredje veisaken er godkjenning av en E6 Moelv – Øyer i Hedmark og Oppland, som også skal finansieres delvis med bompenger. Den saken ligger fortsatt til behandling i komiteen.

En ledende Frp-politiker bekrefter imidlertid overfor VG at at partiet ikke ønsket denne debatten samme dag som Frps landsstyre holder et ekstraordinært møte om partiets bompenge-krise.

– Ingen endringer

Komitéleder Helge Orten (H) i transportkomiteen avviser imidlertid at de to utsatte veisakene skal tilbake til komiteen, selv om Frp nå tar forbehold:

– Nei, de innstillingene som er avgitt er ferdigbehandlet i komiteen. Det blir ikke noen endringer på det, skriver Orten i en tekstmelding til VG.

– Vi har kun anmodet om at disse to proposisjonene blir behandlet samtidig med den bompengeproposisjonen vi har til behandling nå. Vi regner med at det blir en omfattende bompengedebatt knyttet til disse proposisjonene, og derfor er det fornuftig å behandle de samme dag i Stortinget, legger Orten til.

Irritert Ap-ordfører

Ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn, er skikkelig irritert på utsettelsen av stortingsbehandlingen av bompengeprosjektet E18 Langangen-Dørdal i Telemark.

– Det er direkte useriøst. Spesielt overfor lokalbefolkningen som blir berørt av dette prosjektet, er utsettelsen negativ. Den skaper bare mer usikkerhet, sier Kåss som er tidligere statssekretær i Stoltenberg-regjeringen.

Han mener hele utsettelsen lukter av politisk spill og taktikkeri fra regjeringspartiene.

– Vi kan ikke drive politikk og utsatt saksbehandling fordi et regjeringsparti sliter på meningsmålingene, sier Kåss til VG.

Han frykter at regjeringen og Frp vil komme tilbake med et tidligere forslag som innebærer tre bommer fremfor en bom i Porsgrunn.

Ekstra gruppemøte

Tirsdag ettermiddag har Frp innkalt sine stortingsrepresentanter til et ekstra gruppemøte i Stortinget, i forkant av onsdagens landsstyremøte.

Seks av partiets stortingsrepresentanter møter i landsstyret, og de skal ha ønsket å samrå seg med resten av stortingsgruppen før de møter i landsstyret, får VG opplyst.

De seks er parlamentarisk leder Hans Andreas Limi, Kari Kjønaas Kjos, Per-Willy Amundsen, Roy Steffensen, Solveig Horne og Åshild Bruun-Gundersen.

