VIL HA KUTT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på valgturné med Widerøe fra Leknes i Lofoten til Bodø, før kommunevalget sist høst. Foto: Helge Mikalsen

Flyanalytiker: Enda flere rutekutt uten avgiftslettelser

Flyanalytiker mener det er fare for at Widerøe må redusere tilbudet enda mer enn de 4000 avgangene som kuttes på kortbanenettet.

– Risikoen er betydelig for flere rutekutt, dersom selskapet ikke får avgiftslettelser, sier flyanalytiker i Winair AS Hans Jørgen Elnæs til VG.

Han er langt fra overrasket over kuttene som ble kunngjort i dag.

– Blir det ikke endringer i rammevilkårene, må selskapets ledelse gjøre noe for å sørge for at det økonomiske resultatet blir så bra som mulig, sier Elnæs.

Han mener flyselskapet ikke har noe valg.

– Widerøe har en utrolig lojalitet til sitt kjernemarked i distriktene. Disse kuttene er ikke noe selskapet ønsker å gjøre, sier flyanalytikeren.

– Utfordrende rammevilkår

Han sier at Widerøe rammes spesielt hardt av flypassasjeravgiften og av at deres drivstoff blir dyrere på grunn av distriktstillegg.

– Widerøe har en høy enhetskostnad per setekilometer, sier Elnæs.

Flypassasjeravgiften på 76,50 kroner er lik uansett strekning. Flyselskapene ønsker en avgift som er utslippsbasert og ikke legges på billettprisen.

– Det er en rekke andre avgiftskomponenter som gjør det totale kommersielle rammenivået utfordrende. Her har statsråd Hareide en jobb å gjøre, sier Elnæs.

Regjeringen har gitt småfly et nytt bunnfradrag på flypassasjeravgiften, men Elnæs mener at det ikke monner nok for Widerøe.

Sp vil skrote flypassasjeravgiften

Senterpartiet mener flypassasjeravgiften burde skrotes for fly på under 20 tonn.

– Flyseteavgiften har rammet innenlands flytrafikk mye hardere enn utenlands. Kombinasjonen av seteavgift og økt moms har gjort at originalt lønnsomme ruter har blitt ulønnsomme, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han utfordrer regjeringen til avgiftslettelser i revidert nasjonalbudsjett, ved å gi fly under 20 tonn fritak for seteavgiften og sette ned momsen for reiselivet.

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) sier at regjeringen må bla opp i revidert nasjonalbudsjett. Han mener prisene har nådd tålegrensen på kortbanenettet.

– Spesielt for Nord-Norge og distriktene er fly det eneste, realistiske kollektivtilbudet mange steder. Det må opprettholdes, sier Nævra.

Hans Jørgen Elnæs sier det ikke er noe alternativ til Widerøe i dag.

– Widerøe opererer de mest kompliserte flyrutene i verden. Utenlandske flyselskaper kan ikke overta på kort tid, sier flyanalytikeren i Winair.

RUTEKUTT: En Dash-8 har et kort stopp i Lakselv på vei mot Tromsø. Foto: Jørgen Braastad

Publisert: 17.02.20 kl. 13:07

