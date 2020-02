FORSVARSBYGG: Regionsjef Wenche Georgsen er en av flere ansatte i etaten som påvirkes av Widerøes nedlegging av ruter på kortbanenettet. Foto: Jan Ovind, VG og Privat

Frykter lang omvei med fly fra Evenes: – En særdeles trist dag

HARSTAD/OSLO (Harstad Tidende/VG) Widerøes kutt i flyavganger vil føre til store omveier for jobbreisende i nord. – Dramatisk for all samhandling, sier Wenche Georgsen i Forsvarsbygg.

Gisken Amanda Eriksen (Harstad Tidende)

Kjell Magne Angelsen (Harstad Tidende)

Håkon Kvam Lyngstad

Oda Ording

Hun er regionsjef for Hålogaland, mens kollegaen Trond Eliassen er seksjonsleder i Forsvarsbygg Harstad.

– Man skal være forsiktig med å bruke ordet med katastrofe, men for alle som reiser er det særdeles uheldig for å si det forsiktig, sier Eliassen til Harstad Tidende.

Mandag ble det kjent at Widerøe legger ned sine ruter fra Evenes til Bodø og Andenes.

På landsbasis legger flyselskapet ned 4000 avganger på kortbanenettet i året. Årsaken er at lønnsomheten for driften av kommersielle kortbaneruter er under hardt press.

RAMMES AV KUTTENE: Seksjonsleder Trond Eliassen i Forsvarsbygg Harstad. Foto: Privat

– Veldig tungvint

Eliassen reiser hyppig til Bodø via Evenes i jobbsammenheng. Georgsen bruker rutene med Widerøe på Andenes, og Evenes – Bodø ruten.

– Forsvarsbygg er aktive brukere av flyrutene, for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde den bygningsmassen vi har ansvaret for. Det vil være veldig tungvint å måtte reise via Gardermoen, for eksempel. Vi gjennomfører selvfølgelig en del møter over videofon, men forvaltning av eiendommene krever også tilstedeværelse, sier Georgsen.

Så får vi vente å se hva som blir utfallet av denne saken, sier hun.

Sp-Vedum om Widerøe-kuttene: «Som å legge ned T-banen i Oslo»

Frykter store omveier

Særlig Widerøe-flyene som har gått etter en arbeidsdag i 15-tiden, omtaler han som svært gunstig.

– Vi har prosjekter i Bodø som gjør at vi er avhengig av å reise dit. Det er dramatisk for all samhandling, og at de gjør dette på relativt kort varsel. Samhandlingen mellom oss og Bodø blir mye tyngre enn den er vært.

Eliassen frykter nå at all reising til Bodø må gå via Oslo og Tromsø.

– Å reise til Bodø nå må bli via Oslo. Kanskje kan en reise via Tromsø eller kjøre til Stokmarknes, sier han.

– For alle som er avhengig av å reise til Bodø så er dette en særdeles trist dag når det gjelder kommunikasjon. I praksis vil det å legge møter til Bodø bli vanskelig og ta så langt tid.

– Smertefulle for regionen

Nyheten om Widerøes kutt blir mottatt med «en viss vantro», skriver fylkesrådsleder Tomas Norvoll i en pressemelding mandag. De to nordligste fylkene blir hardest rammet av kuttene.

– Mange av kuttforslagene vil være smertefulle for regionen. Dette er ytterligere et hinder i arbeidet med til å utvikle Nordlandssamfunnet. Det er dramatisk om man er nødt til å reise via Oslo for å fly fra Narvik til Bodø, sier Norvoll.

Han mener det offentlige bør gå inn for å subsidiere rutetrafikken mellom Evenes flyplass og Bodø.

– Subsidiering er en midlertidig løsning, så må vi jobbe opp mot samferdselsdepartementet for å finne en helhetlig løsning på lengre sikt, sier fylkesrådslederen.

Daglig leder Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforening mener nedleggelsene kan få store konsekvenser for næringslivet på Helgeland, hvor mange større bedrifter er avhengig av å kunne gjøre jobbreiser ved behov.

– Vi er dessuten utsatt for mye vanskelig vær og er sårbare dersom en avgang kanselleres. Da er det ikke sikkert kapasiteten er stor nok på ruta resten av dagen. Nå må vi gjerne reise en dag i forveien for å komme fram i tide, sier hun.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sa blant annet til VG tidligere mandag at han også er bekymret for noen av kuttene.

Publisert: 17.02.20 kl. 22:35 Oppdatert: 17.02.20 kl. 22:46

