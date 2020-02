PREDIKANT: Dionny Baez (t.v) Foto: Skjermdump

Ba folk donere penger til Visjon Norge for coronavirus-beskyttelse

Predikanten Dionny Baez sa at Gud skulle beskytte givernes barn mot coronaviruset hvis de donerte penger til TV-kanalen Visjon Norge, skriver Vårt Land. – Grov utnyttelse, mener pastor.

«Jeg utfordrer deg til å dekke barna dine med et offer. Jeg skal be for alle disse bønnebegjærene. Hver forelder som ser på. Som en Guds profet utfordrer jeg deg til å ringe nummeret på skjermen. Den hellige ånd har veiledet meg med 2020 kroner.» sa Baez under sendingen på den konservative kristne TV-kanalen, ifølge Vårt Land.

«Hvis du gir til mitt rike skal jeg ta gnageren, coronaviruset, som er imot dine barn», sa han videre, skriver avisen.

Dette får pastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke Betlehem til å rase. På Twitter kommer han med krass kritikk av Visjon Norge

– Dette er anti-kristendom. Grov utnyttelse av evangeliet og av sårbare mennesker. Jeg blir så sint, skriver han.

Jan Hanvold, daglig leder for TV Visjon Norge, sier til Vårt Land at han ikke vil kommentere saken. VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Hanvold.

Vårt Land har også snakket med predikant Dionny Baez fra Venezuela. Han avviser at TV-kanalen utnytter sårbare mennesker som er redde for coronaviruset.

– Jeg ber ikke om penger til meg selv. Det går ikke til noen som skal kjøpe større hus eller bil, men til Guds arbeid. Pengene blir brukt til å spre evangeliet, sier Baez til Vårt Land, og påpeker at det koster å drive TV-kanal

Publisert: 28.02.20 kl. 13:32 Oppdatert: 28.02.20 kl. 13:49

