HJEMME IGJEN: Kvinnen, som nylig var i Kina, har testet positivt for coronaviruset. Nå holdes hun i hjemmekarantene i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Coronasmittet kvinne: – Jeg har det bra

TROMSØ (ITROMSØ/VG) Den norske kvinnen, som er smittet med det nye coronaviruset, har det etter omstendighetene bra i hjemmekarantene.

Onsdag ble det kjent at en Tromsø-kvinne som nylig var i Kina har testet positivt for coronaviruset, og at hun holdes i hjemmekarantene.

Hun ønsker å være anonym så lenge hun er i karantene.

Den coronasmittede kvinnen som sitter i to ukers hjemmekarantene i Tromsø opplyser at hun har det hun trenger.

– Jeg har det bra. Men ting tar utrolig lang tid når du sitter i isolasjon. Alt tar mye lenger tid enn du ville trodd, skriver kvinnen i en kort uttalelse til iTromsø.

Hun gir inntrykk for at hun ser fram til å bli ferdig med isolasjonen, men at hun etter omstendighetene har det bra.

På kvinnens lukkede Facebook-profil gir flere venner og bekjente uttrykt støtte og omtanke for den unge kvinnen, som har sittet isolert siden hun ankom Tromsø sist helg. Kvinnen ble testet to ganger etter at hun kom hjem fra utbruddsområdet i Kina. Det var den siste av prøvene som påviste coronasmitte.

Kvinnen avla først to tester for coronasmitte. Den ene var negativ, mens den andre var svakt positiv. Smittvernsoverlge i Tromsø kommune Trond Brattland fortalte tidligere onsdag at det nå diskuteres hva som skal til for at en person skal bli friskmeldt.

Han antyder at man må teste negativt minst to ganger, men sier dette må diskuteres videre.

– Det er tatt en ny test nå, så får vi legge en plan deretter, sier han.

Den smittede kvinnen bor i en leilighet for seg selv.

– Hun har familie som kan ordne med at hun får mat, og har kontakt over telefon og Skype daglig, så jeg har god oversikt over om det går bra med henne, sier Brattland.

– Det som ligger i karantene er at jo du skal være ute av kontakt med omverdenen.

Medpassasjerer er blitt kontaktet

Kvinnen reiste med rutefly fra Oslo til Tromsø 22. februar klokken 11.30 etter å ha oppholdt seg i et av utbruddsområdene i Kina.

Kvinnens medpassasjerer er torsdag blitt kontaktet. Smittevernoverlegen i Tromsø kommune Trond Brattland fortalte tidligere torsdag at det er en arbeidsfordeling mellom helsevesenet i kommunen lokalt og Folkehelsinstituttet (FHI) sentralt for å spore opp mulige kontakter.

VG har fått tilgang til mailen som er sendt ut til kvinnens medpassasjerer. Folkehelseinstituttet skriver at det er «svært lite sannsynlig» at personen var smittsom under flyturen.

Tidligere onsdag ble det kjent at 50 personer er bedt om å holde seg i hjemmekarantene i Oslo til de får svar på prøvene sine. Over hele landet sitter folk nå i hjemmekarantene etter mistanke om coronasmitte.

Publisert: 27.02.20 kl. 17:24 Oppdatert: 27.02.20 kl. 17:41

