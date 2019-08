LOVLIG FRAVÆR: Trine Skei Grande var til stede under den klimastreiken utenfor Stortinget 22.mars i år. Foto: Hansen, Tom / NTB scanpix

Venstre-Trine: Ber skolene stryke fravær for klima-streiken

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande ber skolene sørge for at elever som deltar i klimastreiken fredag, ikke får fravær.

Fredag ettermiddag skal Venstre-lederen selv delta i markeringen av «klimabrølet» i Oslo sentrum. Tidligere på dagen har flere tusen ungdommer varsler at de igjen vil streike for klimaet.

– Det står noe om brøling i avtaleboken min, ja. Om jeg rekker det, sier hun til VG.

Noen timer før høstens første skolestreik for klimaet starter, går Trine Skei Grande ut med støtte til at skoleungdom som streiker i dag, ikke skal få registrert dagen som illegitimt fravær:

– Vi trenger ungdommer som bryr seg og som har meninger. Den enkelte rektor har frihet til å vurdere fraværet. Her er det fullt grunnlag for å kunne slå fast at dette ikke er ulovlig fravær, sier Skei Grande.

Dermed støtter hun tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) som sa til VG torsdag at ungdommene burde få skolefri.

Må godkjennes

Venstre-lederen ber rektorene lage en egen prosedyre slik at fraværet blir registrert på linje med andre typer fravær som er tillatt:

– Man kan få godkjent fravær for idrett, og også for organisasjonsarbeid. Hvis man varsler skolen på forhånd og har gode prosedyrer på dette, må det være greit. Ungdom må engasjere seg mer og ikke mindre, i de store samfunnsspørsmålene. Og klima er det virkelig store spørsmålet i vår tid, sier Trine Skei Grande.

Ap: Opp til skolene

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke støtte ideen om å innvilge lovlig fravær uten videre:

– Vår linje er at det er opp til skolene å bestemme, sier Støre.

