PST: Mulig at høyreekstreme vil gjennomføre terrorhandlinger

Politiets sikkerhetstjeneste vurderer det som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året.

Det kommer frem i en oppdatert vurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Ifølge vurderingen har de observert en «negativ utvikling i trusselen fra høyreekstreme».

Ifølge vurderingen anser PST at forsøk på høyreekstrem terror vil utføres av få personer, og være rettet mot symbolske mål. Som eksempler trekker de frem «møteplasser for muslimer og ikke-vestlige innvandrere, eller politiske partier og politikere». De trekker frem skytevåpen, eksplosiver, kjøretøy og hogg-/stikkvåpen som sannsynlige våpen.

Videre skriver de at terroraksjonen mot to moskeer i Christchurch i New Zealand 15. mars i år er det som eventuelt vil inspirere flere aksjoner i vesten det kommende året. De trekker frem at det er registrert fire terroraksjoner med gjerningsmenn som er inspirert av Christchurch-terroristen Brenton Tarrant har vært inspirasjonen.

PST trekker frem «internasjonale nettsider» som blir brukt til å dele terrormanifester, propaganda og oppfordring til terror. PST understreker at også nordmenn er aktive på disse nettsidene.

Kort tid før terrorsiktede Philip Manshaus gikk til angrep på al-Noor-moskeen i Bærum tidligere i år, ble det publisert et foruminnlegg i hans navn, der han hevdet å være utvalgt av «St. Tarrant».

PST skriver også at flere norske høyreekstreme har gitt uttrykk for støtte til gjerningspersonene bak terrorangrep i New Zealand og USA, samt Manshaus. PST mener at dette viser at terror som metode har støtte blant norske høyreekstreme.

