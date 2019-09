HYLLES: Brenton Tarrant (28) fremstilles for varetektsfengsling, siktet for å ha skutt og drept 51 muslimer i Christchurch på New Zealand 15. mars i år. Foto: NTB Scanpix

PST: Mulig at høyreekstreme vil gjennomføre terror i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste vurderer det som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året.

Det kommer frem i en oppdatert vurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Ifølge vurderingen har de observert en «negativ utvikling i trusselen fra høyreekstreme».

– Eventuelle forsøk på høyreekstreme terrorhandlinger det kommende året vil sannsynligvis bli utført av få personer og rettes mot symbolmål, skriver Politiets Sikkerhetstjeneste i trusselvurderingen.

Som eksempler trekker de frem «møteplasser for muslimer og ikke-vestlige innvandrere, eller politiske partier og politikere». PST skriver at skytevåpen, eksplosiver, kjøretøy og hogg-/stikkvåpen er sannsynlige våpen.

TERROR: PST har observert en negativ utvikling i trusselen fra høyreekstreme.

PST mener at terroraksjonen mot to moskeer i Christchurch i New Zealand 15. mars i år er det som eventuelt vil inspirere flere aksjoner i vesten det kommende året. De trekker frem at det er registrert fire terroraksjoner med gjerningsmenn som er inspirert av Christchurch-terroristen Brenton Tarrant.

Blant dem teller PST Philip Manshaus: Kort tid før den draps- og terrorsiktede 22-åringen gikk til angrep på al-Noor-moskeen i Bærum 10.august, ble det publisert et foruminnlegg i hans navn, der han hevdet å være utvalgt av «St. Tarrant».

Nordmenn hyller terrorister som helter

– Internasjonale nettsider der også nordmenn er aktive vil fremdeles bli brukt til å dele manifest, propaganda og oppfordringer til terror av høyreekstrem karakter. Her blir høyreekstreme terrorister hyllet som helter og rangert etter hvor mange de klarer å ta livet av, heter det i terrorvurderingen.

PST mener dette klimaet fortsatt vil inspirere til volds- og terrorhandlinger i vestlige land det kommende året.

Flere norske høyreekstreme har gitt uttrykk for støtte til gjerningspersonene bak terrorangrep i New Zealand og USA, samt til Manshaus. PST mener at ytringene viser at terror som metode har støtte blant norske høyreekstreme.

– Enkelte oppfordrer til terror i Norge

– Enkelte, men svært få har oppfordret andre til å utføre terrorhandlinger i Norge, skriver PST og opplyser at de er kjent med at høyreekstreme grupper internasjonalt har sympatisører i Norge.

PST skriver at norske høyreekstreme vil fortsatt se på ikke-vestlige innvandrere, muslimer, jøder og LHTB-miljøet som en eksistensiell trussel mot Norge og Europa. Norske politikere er også i fiendebildet deres, ifølge vurderingen.

Like sannsynlig som usannsynlig

Når PST skriver at det er «mulig» at høyreekstreme vil prøve å begå terror i Norge, betyr det at et angrep er like sannsynlig som usannsynlig.

Neste trusselnivå i PSTs ordbruk er «sannsynlig», som betyr at det er grunn til å forvente terrorhandlinger.

Høyeste nivå er «meget sannsynlig», som betyr at det er meget god grunn til å forvente et terrorangrep.

