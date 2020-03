TESTER: Elvebakken videregående skole i Oslo har ingen coronasmittede ennå, men stenger for å teste sine digitale løsninger. Foto: Annemor Larsen

Stenger skolen for stresstesting

Elvebakken videregående skole i Oslo stenger ut uken for å prøve ut de digitale løsningene for hjemmeundervisning.

– Vi er nødt til å kaste oss ut i det. Det er ingen grunn til å vente med å stressteste i storskala, sier rektor ved Elvebakken Camilla Hauren Leirvik.

Skolen har 1450 elever og cirka 140 ansatte.

Skolen ønsker blant annet å prøve om hovedkanalen Teams, som ligger innenfor Oslo kommune og ikke i skyen, virker like godt med mange påloggede brukere.

Flere skoler stenger landet rundt, med ulike begrunnelser. Det ventes ifølge NRK en ny vurdering av om skolene i Oslo må stenge i løpet av torsdag.

Samtidig varsler Erna Solberg de sterkeste tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge.

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa Solberg under et besøk hos Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser torsdag. Utvalget samler ulike etater som jobber med å håndtere coronakrisen.

Digital undervisning

Lærerne planlegger digital undervisning frem til lunsj og blir sittende i små grupper i ettermiddag for å hjelpe og rådgi hverandre om praksis.

– Fjernundervisning ser ut til å gå veldig bra, for klassene som har testet så langt. Både lærerne og elever er kreative og engasjerte, sier Leirvik.

Elvebakken videregående har ingen registrerte smittede.

– Vi har noen sårbare elever som har diagnoser eller nær familie med diagnoser, men de har hatt hjemmekontor i 1–2 uker allerede, sier rektor.

Hun har ingen oppfatning om hvorvidt skolene bør stenge.

– Jeg er ikke helsefaglig kompetent nok til å bestemme om skolen skal være åpen eller ikke. Det overlater jeg til dem som har ekspertise.

Leirvik sier at hennes jobb er å vurdere hvor langt skolen er kommet i sin digitale løsning for fjernundervisning av elevflokken.

– Men forventer du at skolene kommer til å stenge?

– Det tror vi vel alle. Som videregående skole har vi ikke utfordringer ved å stenge. Men det er viktig å unngå å legge press eller stress på institusjoner som lammer resten av samfunnet, om de må stenge.

– Da tenker du på?

– Barnehager og barneskoler. Om de stenger, må foreldrene være hjemme. Våre elever klarer seg fint. De er helt fantastiske til å være med og prøve ut nye ting.

