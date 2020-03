KOM FRA LYON: Et SAS-fly med 83 passasjerer landet på en egen del av Gardermoen lørdag kveld. Årsaken var at passasjerene har vært i Nord-Italia. Foto: Privat

83 nordmenn satt i corona-karantene – kom med fly fra Frankrike

Lørdag kveld landet et SAS-fly med 83 nordmenn på Gardermoen. De hadde alle vært i Nord-Italia, og blir nå bedt om å holde seg hjemme i karantene.

23:14 lander et fly på Oslo Lufthavn. Det kommer fra Lyon i Frankrike, men om bord er 83 nordmenn som alle har vært i Nord-Italia eller på flyplasser i «risikosonen» i landet.

Flyet lander på en egen del av Gardermoen: Et mottakssenter som står rigget og klart for situasjoner som dette.

Der blir de møtt av Lars Meyer Myklestad, kommuneoverlege i Ullensaker, og annet helsepersonell, politi og ansatte på flyplassen – alle i smitteverndrakter.

– Flyet ble tømt på veldig kort tid. Det var 83 passasjerer, alle norske, og fem fra crew. Ingen er satt i isolat, og alle har fått individuell info, sier Myklestad til VG.

SMITTEVERN: Passasjerene ble møtt av helsepersonell og politi i smitteverndrakter. Foto: Privat

– Ingen ble satt i isolat

I tillegg ble personopplysninger om hver enkel notert, så helsetjenesten i hjemkommunene deres kan følge opp.

– Alle som kommer fra Nord-Italia bes om å gå i en frivillig hjemmekarantene på 14 dager. De blir informert om at dersom de i hjemmekarantene skulle utvikle symptomer som forkjølelse og så videre, så skal de umiddelbart ta kontakt med sin lokale helsetjeneste, sier Myklestad.

– I en sånn situasjon, hvis de kommer fra Nord-Italia og utvikler symptomer, så er retningslinjene at de skal testes for coronavirus.

– Hadde noen av passasjerene symptomer på coronavirus?

– Jeg kan av personvernhensyn ikke gå inn på hvordan enkeltpersoner hadde det, men ingen ble satt i isolat.

– Ikke noe «one man show»

På grunn av Gardermoen har kommuneoverlegen i Ullensaker 24-timers smittevernsberedskap. Allerede lørdag morgen fikk Myklestad beskjed om at det skulle komme et fly til Gardermoen med passasjerer som hadde vært i Nord-Italia.

– Til å begynne med var det meldt om 22 personer, det ble rettet nokså sent til 83. Det endret ingenting, i og med at vi har planer for dette, sier han til VG.

Myklestad skryter at samarbeidet med Brann- og redningsetaten, ambulansetjenesten, Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, Oslo universitetssykehus, politiet og Avinor.

– Det er ingenting som funker hvis ikke alle funker. Alt gikk etter planen og som vi har øvd på, sier han og fortsetter:

– Dette fungerer fordi vi har så god samhandling mellom mange parter. De kollegene jeg jobbet med der ute i går er så profesjonelle i så mange ledd. Det er ikke noe «one man show», det er dyktige fagfolk som samarbeider.

CORONA-KARANTENE: Passasjerene på flyet har blitt bedt om å holde seg i hjemmekarantene i to uker. Foto: Privat

– Imponert over passasjerene

Flyet fra Lyon var forsinket med nesten tre kvarter.

– Jeg er imponert over passasjerenes ro og samarbeidsevne etter en lang og slitsom flytur. Jeg har stor forståelse for at det kan virke voldsomt.

Nå er ikke spørsmålet om flere vil bli smittet eller ikke, sier Myklestad.

– Det kommer, men vi ønsker at det kommer langsomt og kontrollert, så vi ikke sprenger spesialisthelsetjenesten.

– Vi må understreke at all erfaring tilsier at dette er en mild sykdom for de aller, aller fleste. Men det er solidaritet med de i samfunnet som er i risikogruppen og ikke tåler det. Det er en nasjonal dugnad for å sørge for at det ikke sprer seg til de som ikke tåler det.

Publisert: 08.03.20 kl. 12:05

