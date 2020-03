LILLESTRØM: Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Foto: Helge Mikalsen

17 smittede på Skedsmotun bo- og behandlingssenter

Ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune opplyser at institusjonen har åtte beboere og ni ansatte som er smittet av coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

Lillestrøm kommune gikk inn i krisemodus onsdag 11. mars og har nå daglige krisemøter. Onsdag døde en beboer på Skedsmotun bo- og behandlingssenter, og lørdag er åtte beboere og ni ansatte her bekreftet smittet av viruset.

– Grunnen til at antallet stiger er at vi har testet flere. Vi tester alle som har symptomer og vi har satt nærkontakter i karantene, sier kommuneoverlege Bettina Fossberg til VG.







Mandag 16. mars var det påvist smitte med coronavirus hos en beboer og en ansatt her. Nå er tallet 17 totalt.

Syv av de ansatte er bosatt i kommunen, mens to er hjemmehørende i andre kommuner.

les også Sykehjemsbeboer døde – fjerde corona-dødsfall i Norge

Seks positive på en post

Det er påvist smitte på to av postene.

– På den ene posten har seks testet positivt, to negativt og en test avventer man svaret på, sier ordfører Jørgen Vik.

Avdelingen har i utgangspunktet 16 plasser.

– Hvordan forhindrer dere at flere blir smittet?

– Det er en avlang avdeling med en dør mellom seg. De seks som er smittet er isolert i den ene delen av avdelingen, mens de andre oppholder seg i den andre, sier Fossberg.

Ordføreren sier det er flere hypoteser om hvordan smitten kom inn på bo- og behandlingssenteret. Kommunen vet hvem alle nærkontaktene til de smittede er.

Vet du noe om saken kontakt VG her.

En utfordring å trygge folk

Ordføreren har ikke totaltallet på hvor mange ansatte som sitter i karantene, men sier:

– En generell utfordring i helsesektoren, og her, er at mange ansatte er i karantene. Derfor er det å holde en kontinuitet en utfordring. Vi jobber for å trygge folk, men det er en utfordring, sier Vik.

Denne uken besøkte en hygienesykepleier institusjonen, med fokus på smittevern. Ordføreren sier de ansatte foreløpig har det smittevern utstyret de trenger.

Publisert: 21.03.20 kl. 12:56 Oppdatert: 21.03.20 kl. 13:11

Mer om Coronaviruset Helse Sykehjem Lillestrøm Smittevern

Fra andre aviser