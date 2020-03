HELSEMINISTER: Høyres Bent Høie, her på pressekonferanse mandag. Foto: Ørn E. Borgen

Bent Høie: Vurderer gradvis åpning av skoler

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at det kan bli aktuelt å åpne skolene for de eldste elevene først, slik at de får gjennomført avgangseksamen.

– Vi må vurdere smitteforhold opp mot samfunnskonsekvensene, sier Bent Høie til NRK.

Torsdag i forrige uke besluttet regjeringen å stenge alle skoler og universiteter i Norge frem til 26. mars. Det har vært varslet at stengningen kan forlenges, men nå åpner helseminister Bent Høie for å gradvis gjenåpne noen utdanningsinstitusjoner.

Det kan være aktuelt for elever i videregående skole, som skal ha avgangseksamen, sier Høie til NRK.

– Da må vi vurdere konsekvensene av at et helt kull ikke får ha avgangseksamen, og vi må vurdere om dette er såpass voksne elever at det er mulig å ha regimer rundt det som gjør at det er mulig å komme tilbake på skolen. Alt dette jobber vi med nå, for vi må høste erfaringer fra de tiltak som er innført, sier Høie.

– Kan skolene holdes stengt helt til sommeren?

– Vi har ikke tatt stilling til det ennå. Nå må vi høste erfaringer og se på effekten. Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om alle skal åpnes samtidig, eller om alle skal holdes stengt. Det kan skje gradvis. På universiteter og høyskoler er det enklere å finne løsninger med hjemmeeksamen og slikt, mens det kan være vanskeligere på andre trinn, sier Høie til NRK.

Elevorganisasjonen: Følg myndighetenes råd

Kristin Schultz, påtroppende leder i Elevorganisasjonen, vil ikke kommentere saken.

– Elevorganisasjonen mener at vi til en hver tid skal følge myndighetenes råd, sier Schultz til VG.

– Så dere har ingen råd til myndighetene, som elevenes organisasjon?

– Nei.

Sverige stenger noen skoler

Sverige har ventet med å stenge skoler, men under en pressekonferanse tirsdag sa statsminister Stefan Löfven at de anbefaler å stenge videregående skoler og høyere utdanning. Det betyr likevel ikke at de vil avslutte med undervisning, men det må skje på andre måter.

– Alle Sveriges videregående skoler kommer til å stenge, sier statsministeren.

Foreløpig er grunnskolene åpne, men Löfven sier det kan bli aktuelt å stenge disse.

– Vi forbereder også en totalstenging av skoler og barnehager, sier han.

Publisert: 17.03.20 kl. 09:56 Oppdatert: 17.03.20 kl. 10:13

