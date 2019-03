Sp-toppen Jenny (43): Skammen over å være sykemeldt

Jenny Klinge (43) har bestemt seg for å overse hva folk tenker når hun går på butikken eller går tur med hunden mens hun er sykmeldt.

– Jeg tror det er mange som kjenner på en skam over å være sykmeldt. Skammen min er knyttet til at ingen ser at jeg er syk, at jeg plages