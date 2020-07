Foto: Lasse Rendal

Tankskip grunnstøtte utenfor Røst – berging i gang

Et tankskip på rundt 100 meter grunnstøtte onsdag kveld utenfor Røst i Lofoten.

– Den er trukket av grunnen nå, så det har gått bare bra, sier redningsleder Jakob Carlsen i Hovedredningssentralen Nord-Norge til VG klokken 01.10.

Han forteller at de fikk melding om at det 100 meter lange tankskipet hadde gått på grunn klokken 21.41.

– Vi var i kontakt med dem via kystradioen, og fikk klarhet i at det ikke var noen av de 13 om bord som var skadet, siden da er det kystverket som har bistått med å få dem av grunnen, sier redningslederen.

Tidligere onsdag kveld sa redningsleder Ørjan Delbekk til Avisa Nordland at flere båter rykket ut for å bistå tankskipet.

– Det er flere båter som er på vei til stedet, blant annet kystverket som vil iverksette slepebåtberedskap, opplyser i Hovedredningssentralen Nord-Norge til avisen.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyste til avisen at også Forsvaret bistår med fire skip. Klokken 23.35 hadde KNM Skjold ankommet og igangsatt berging.

– Deretter vil Kystvakta bistå med KV Svalbard. Sjøforsvaret sender også KNM Thor Heyerdahl, og KNM Bison som har slepevakt, sa Major Elisabeth Eikeland til avisa.

Det skal være skipet «Key Fighter» som har grunnstøtt. Skipet er norskeid, og opereres av Fjord Shipping i Måløy.

Ifølge rederiet er det ikke kommet meldinger om at noe av fiskeoljen om bord i skipet har lekket ut i sjøen.

– Vi har nettopp hatt en runde med folkene som er involvert, og de sier det er under kontroll. Skipet gikk med sakte fart. Der den har grunnstøtt foran i baugen, er den skott som går an å stenge av, så om det blir vanninntrenging vil man kunne håndtere det, sa advokat Hugo Matre, som er pressetalsmann for rederiet, Bergens Tidende i 23-tiden.

