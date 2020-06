BØR VENTE MED Å BESTILLE: Ferieglade nordmenn blir oppfordret til å ikke bestille ferie til land med reiserestriksjoner. Foto: Klaudia Lech

Forsikringsselskaper: Ikke bestill ferieturen ennå!

Regjeringen åpner opp for reiser mellom Schengen og EØS-land med lav smittespredning. Forsikringsselskapene fraråder likevel nordmenn å bestille ferie til land med reiserestriksjoner.

Regjeringen kunngjorde på dagens pressekonferanse at de ville åpne opp for reiser til land og regioner i EØS og Schengen med lav smittespredning fra og med 15. juli.

– Regjeringen har besluttet at vi fra 15. juli tar sikte på å fjerne karantene fra hele Schengen og EØS-området, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen.

Selv om regjeringen nå letter på reiserådene, fraråder Utenriksdepartementet fremdeles alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Fraråder å reise

– Det vil si at øker smitten i et område, og UD bestemmer seg for å ikke heve reiserådet dit likevel, så får du ikke igjen avbestilling av reise på forsikring. Dette er fordi du har bestilt billetter mens det fortsatt var et reiseråd til landet, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, i en pressemelding. Fremtind er forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

De ber sine kunder om å avvente med å bestille ferie.

– Vi fraråder våre kunder å reise til land med reiseråd, da det kan være mange restriksjoner, mangel på medisinsk hjelp og vi kan ikke garantere for tryggheten. Skulle de likevel reise, vil reiseforsikringen dekke ordinære hendelser som ikke har med corona å gjøre, sier Nielsen.

Dekker ikke corona

Den samme oppfordringen kommer også Europeiske Reiseforsikring med.

– Det er viktig å huske på at reiserådet som kom den 14. mars, gjelder til og med 20. august. Land og områder det åpnes opp for nå er enkeltvise unntak basert på smittespredningen, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring i en pressemelding.

– Viktige ting som offentlig og privat sykehuskapasitet og infrastruktur kan være påvirket i områder UD fortsatt fraråder å reise til. Disse reiserådene skal man respektere, og her vil ikke forsikringen heller gjelde, sier han.

Han sier videre at reiseforsikringen vil kun gjelde i de landene og områdene som myndighetene nå åpner opp for å reise til.

– Så før man planlegger en reise må man selv forsikre seg om at det stedet man ønsker å dra til er blant disse, sier Handeland.

– Vi dekker avbestillinger til områder som omfattes av reiseråd så lenge det aktuelle rådet står, samt i syv dager etterpå. Dette gjelder reiser kjøpt før reiserådet kom 14. mars. På den måten kan kundene vente så tett opptil avreise som mulig med å bestemme seg, i håp om at situasjonen kan endre seg, sier han videre.

Saken oppdateres

Publisert: 25.06.20 kl. 17:59 Oppdatert: 25.06.20 kl. 18:22

