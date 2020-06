Myggtopp: – Myggen har kommet for å bli en stund

Det florerer av meldinger om plagsomme mygg i sosiale medier, og været fremover er ikke en gladnyhet for hverken solsultne eller myggspiste nordmenn. – Myggen har kommet for å bli en stund, sier zoolog.

– Vi hadde en skikkelig regnskyll for et par uker siden, som har vært avløst av en god og varm periode. Det er nettopp det myggen trenger. Så nå har vi en myggtopp, sier zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum.

Det florerer meldinger om myggspiste legger, albuer og knær i sosiale medier etter tidenes sommerhelg, da spesielt i hovedstaden. Enkelte melder om opptil 100 stikk i løpet av helgen, mens andre om færre stikk, men som til gjengjeld er både store og hovne.

Selv om Bøckmann mener vi har en myggtopp nå, vil han ikke gå så langt som å kalle det noen myggrekord foreløpig. Han tror heller det skyldes litt dårlig «mygghukommelse» og været enn noe annet.

– Myggen kan legge egg overalt, så lenge den finner vann. Det trenger ikke være store vannmengder, litt vann i en bøtte eller blomsterpotte kan være mer enn nok. To uker senere er de klekket og myggen er klar for å stikke, forklarer han.

GLAD I MYGGEN: Zoolog Petter Bøckmann ved Naturhistorisk museum mener myggen er et fint dyr. Foto: Helge Mikalsen, VG

Mange myggmeldinger i Oslo

Det har vært spesielt mange myggmeldinger i hovedstaden denne helgen. Myggforsker Sondre Dahle sier de ikke har oversikt over myggfaunaen i Oslo, og at de derfor ikke vet mye om hvilke arter som summer mellom bygårdene.

– Vi vet at T-banemyggen er finnes noen steder. Den er litt mindre enn gjennomsnittsmyggen og er anerkjent for å ha ekstra vonde stikk. Vi vet derimot ikke om det er den som er til stede nå, eller om det er andre mygg på ferde, sier han.

På landsbasis er det ifølge Dahle registrert 38 ulike myggarter, og det vil være ulike arter om du har hytte på fjellet eller hytte ved sjøen.

– Men felles er at myggen alltid holder til i nærheten av fuktige områder. I år har vært rask snøsmelting i fjellet, og det drar nok myggen der nytte av nå. Der kan det derfor være mer mygg enn vanlig, sier Dahle.

KLØENDE: En leser har sendt oss dette bildet av beina sine etter å ha blitt «spist opp» av mygg over hele kroppen i Oslo i helgen. Foto: PRIVAT

Flere myggsesonger

Bøckmann forteller at det gjennom sommeren vil være mange myggsesonger, fordi myggen har en såkalt generasjonstid, tiden fra «fødsel» til død, på to uker, og at dette avhenger i stor grad av været. Er det varmt og fuktig trives myggen, er det derimot er to uker med sol uten regn, vil sesongen dabbe av.

– Det blir ustabilt vær fremover, så nå er den kommet for å bli en stund. Det er bare sunt og fint, for myggen er et fint dyr, sier han.

Fordi myggen er faktisk en nyttig del av økosystemet, den gir mat til både ørret og fugler, sier zoologen.

fullskjerm neste FJÆRMYGG: Dette bildet av Fjærmygg er tatt ved Gunneklevfjorden i Porsgrunn.

– Du kan se på blodet ditt som barnemat. Jeg synes egentlig at myggmammaen er en grei mor som bare vil gi ungene en god start på livet. Da kan vi godt donere litt blod, sier Dahle.

Dahle forklarer at myggen har stoffer i spyttet som slippes ut når de stikker, og at vi klør fordi vi får en allergisk reaksjon mot disse stoffene. Det beste du kan gjøre for å beskytte deg, er å kle på deg og bruke myggnett eller myggmiddel.

– Noen plages mer enn andre, og det er noen som kan si at de er en «myggmagnet», og forskning viser at det faktisk er noen som tiltrekker seg mer mygg enn andre. Det er heldigvis stort sett lite fare forbundet med å bli stukket av mygg i Norge, sier Dahle.

Bøckmann samstemmer:

– Det er ikke farlig å bli stukket av mygg i Norge, men det kan være kjipt og slitsomt.

Godt vær for myggen

Meteorologen kommer med nedslående nyheter til sommersultne og myggspiste nordmenn. Været fremover vil derimot kanskje være en gladmelding til myggen, som trives i fuktig og noenlunde varmt vær.

– Det er nettopp det det skal bli, ustabilt. Det er kanskje perfekte vilkår for myggen? Det bli ustabilt vær i hele landet denne uken, med perioder med sol og bygevær innimellom, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Magni Svanevik, til VG.

Temperaturene blir også lavere, selv om det ikke blir kjempekaldt, ifølge Svanevik.

– Vi har vært langt over normalen i hele landet i juni, nå får vi noen dager som er under normalen.

I Nord-Norge kan temperaturene krype ned til 10 grader frem mot helgen, mens det lenger sør i landet vil ligge mellom 15 og 20 grader. Deretter vil temperaturene krype opp på det som er «normale» julitemperaturer.

TRIVES: Myggen trives i varmt og fuktig vær. Værvarselet levner ikke gode nyheter for oppspiste nordmenn. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

