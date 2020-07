STRANDLIV: Folk nøt denne uken sol og bading på stranden i den spanske byen Palma de Mallorca. Foto: ENRIQUE CALVO / Reuters

Professor liten tro på «sydenskam»: – Må finne seg i at folk reiser

De nye karantenereglene gjør at flere nordmenn kommer til å bytte ut norgesferie med fly og stråhatt. Sunt med mer normalitet, mener professor.

Nå nettopp

Men til tross for at regjeringen nå har gitt grønt lys for reiser til en rekke land i Europa, tar flere til orde for å holde seg hjemme for å minimere smitterisikoen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er klokkeklar i sin advarsel til nordmenn: Han anbefaler ingen å reise utenlands i sommer.

Sykepleiere bekymret: «Nå er strikken tøyd for langt!»

Andre mener det må være greit å reise utenlands nå som myndighetene har gitt grønt lys til store deler av Europa. Blant dem er Willy-Tore Mørch, psykolog og professor ved Universitetet i Tromsø.

– Jeg mener at når de åpner opp, så må de også finne seg i at folk reiser, sier han til VG.

– En nødvendighet

Mørch mener det er sunt at befolkningen opplever mer normalitet etter å ha levd under strenge restriksjoner og unntakstilstander over lengre tid.

– Jeg tror folk har ventet på en åpning. Folk kan kanskje bli litt frustrert dersom et grønt land blir rødt, og at de kanskje må i karantene, men reglene her er jo klare, sier han til VG.

– For mange kan det være en nødvendighet å reise på ferie til Hellas og Italia. Etter en lang periode med nedstenging kan det være nødvendig for folks helse, sier han.

Bakgrunn: Nå kan du reise uten karantene til disse landene

I kronikken «En velment advarsel om å stenge Norge», publisert i Dagbladet 2. april, ytret psykologen bekymring for folkehelsen, dersom befolkningen skulle leve under strenge restriksjoner over tid.

– Det jeg argumentere for den gangen, var at folk burde bruke de vinduene av normalitet som fantes. I Tromsø hadde vi noen kafeer som var åpne, og dit gikk vi for å føle på en viss grad av normalitet. Oslo låste ned, og det greier ikke folk å holde ut så veldig lenge.

Det er denne normaliteten de nye karantenereglene representerer for folk, tror han.

– Jeg ser positivt på åpningen nå, jeg gjør det, sier han og legger til at det er viktig å følge lokale regler og vanlige smittevernråd.

Les også: Slik er smittesituasjonen i de «røde» EØS-landene

Planlegger Italia-tur

Han tror også folk vil tørre å legge ut feriebilder fra utenlandsturer på sosiale medier, selv om de kan risikere å bli uglesett av dem som er imot opphevingen av karantenetiden.

– De fleste tør å flagge at de reiser. Hvis arbeidsgiver har gitt signaler om at man ikke bør reise, da kan det hende at man vegrer seg. Men det er ikke noe man holder hemmelig, tror jeg. Det er sosialt akseptert å reise for de aller fleste. Vi skal i hvert fall reise, sier Mørch.

Han og kona har hus i Italia. Etter hvert planlegger de å ta turen ned for å se til at alt står bra til med eiendommen.

– Det mener vi er nødvendig, sier han.

Se hvilke land regjeringen åpner for i kartet under. Sverige er brunt fordi det er åpnet for enkelte regioner. De grå områdene er ikke vurdert og ikke åpnet fordi det ikke er Schengen-/EØS-land.

En undersøkelse, som Aftenposten har fått fra forsikringsselskapene IF og Europeiske, viser at nesten halvparten av de spurte sier de vil dra på sydenferie, nå som regjeringen har lettet på restriksjonene.

Debattinnlegg engasjerer: «Norgesferie er oppskrytt!»

Merker økt pågang

Reiseselskapet TUI tror heller at ikke sydenskam vil hindre folk fra å reise. I timene etter karantenekravet ble fjernet for de fleste land i Schengen-området, opplevde TUI en bestillingsøkning på 300 prosent, sammenlignet med uken før.

– Vi ser en stor reiselyst blant nordmenn anser at mange vil ut å reise. Selvfølgelig er forskjellige restriksjoner fremdeles. Men vi anser det som at folk vil ut å reise, sier pressevakt i Kevin Brevik i TUI til VG.

– Norge er kjempedeilig å reise i, men det er ikke det samme som å reise til utlandet, mener han.

Brevik i TUI understreker at selskapet følger smittevernrådene fra helsemyndighetene. Reiseselskapet arrangerer bare turer til Hellas på nåværende tidspunkt.

– Smittetrykket i Hellas er ganske lavt. Vi er trygge på at restriksjonene som kommer fra myndighetene er trygge. Hvis norske myndigheter endrer reiserådene sine, forholder oss vi selvsagt til det, sier han.

Nora Aspengren i TUI legger til:

– Salget har gått kjempefint, og de fleste avgangene vi har nå er fulle. Vi selger også godt med reiser fra høsten og vinteren, og det er noen som allerede nå bestiller neste års reiser.

Også Norwegian sier at de merker økt pågang, også til sørligere strøk.

– Selv om etterspørselen er stigende, er vi fremdeles på et veldig lavt nivå. Folk som skal reise, reiser gjerne på byferier, med korte opphold i europeiske storbyer. Ellers går det jo i Spania, Hellas og Frankrike, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm.

I Apollo åpner de om få dager flyginger til Kreta og Rhodos.

– Dette har vi ventet lenge på! Det åpnes opp for andre reisemål fra 21. august, sier administrerende direktør Erik Haug til VG.

Publisert: 15.07.20 kl. 11:42

Fra andre aviser