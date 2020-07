KOMMUNEOVERLEGE: Jostein Helgeland er kommuneoverlege i Haugesund. Arkivfoto. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Fem unge personer coronasmittet på Haugalandet: – Det verst tenkelige scenarioet

Én person i starten av 20-årene fikk lørdag påvist coronasmitte. Fire personer i samme aldersgruppe har senere fått samme testsvar.

Nå nettopp

– Dette er egentlig det verst tenkelige scenarioet med tanke på smitten.

Det sier kommuneoverlege i Haugesund Jostein Helgeland til VG tirsdag. Han forteller om noen meget hektiske dager for både smittesporingsteam, legevakt og i grunn alle som jobber med å avdekke og bekjempe coronaviruset.

Årsaken til at Helgeland mener dette var det verst tenkelige scenarioet er at det er spredning i en gruppe som har mye kontakt og som benytter seg av uteliv, er sosiale, har ferie og gjerne en jobb.

les også WHO-sjefens corona-frykt: – Kommer til å bli verre og verre og verre

Fem personer i starten av 20-årene er coronasmittet hvor tre av dem hører til i Haugesund mens de to andre hører til i Karmøy kommune.

– Det er ekstra mange treffpunkter. Noen bor hjemme, noen bor for seg selv. Det er også en viss blanding av yngre søsken og foreldre. Dette er en blanding av personer som kan være grunnlaget av en eksplosiv spredning.

– Håper utelivsbransjen tar det alvorlig

Helgeland kan likevel berolige litt med at alle de positive testsvarene som har kommet har en sammenheng. Det skal, foreløpig, ikke være snakk om en fri smitte på Haugalandet. Men Helgeland legger vekt på ordet «foreløpig».

– Det er veldig mange som tester seg nå. Fra å teste mellom 10 og 30 til dagen er vi nå oppe i mellom 70 og 90 tester. Det er en særlig spesiell situasjon når det kun er snakk om unge mennesker. Det er ikke de samme symptomene blant unge, sier han.

– Hvilke typer symptomer er det snakk om hos de som har testet positivt?

– Lett, sår hals, litt hodepine, litt tetthet i øvre luftveier, litt tett nese. Det er ingen som ikke klarer å være i aktivitet. Normalt sett ville de dratt på jobb og drevet aktivitet. Vi kan vel i grunn kalle det for aldeles svake forkjølelsessymptomer, sier Helgeland.

Arkivfoto. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Han tror ikke utelivsbransjen har voldsomt mye å gjøre med denne aktuelle smitten å gjøre, men han føler likevel på et faretegn ettersom aldersgruppen de smittede er i, ofte er de som farter rundt på «indre kai» i Haugesund hvor utestedene er.

– Hvilke inntrykk har dere på hvordan utelivsbransjen har fungert opp mot restriksjonene de har fått?

– Vi har ikke inntrykk av at det har fungert så veldig bra. Jeg håper det kan være en vekker. Det er kanskje ikke smitte som har kommet derfra, men det er i så måte bare flaks. Når vi nå har smittespredning er veien mot å stenge ned kortere. Jeg håper utelivsbransjen tar det alvorlig.

les også Sykepleiere bekymret for nye karanteneregler: «Nå er strikken tøyd for langt!»

Teori på smittekilden

Kommuneoverlegen i Haugesund legger til at han ikke håper de må komme til det steget med å stenge ned utestedene. Han har forståelse for at det vil være en kjedelig situasjon for både økonomien til de involverte bransjene, og ikke minst for det sosiale blant folket ellers.

– Om det viser seg at det er spredning som vi ikke får kontroll på, og en del av bransjen ikke klarer å følge restriksjonene, så er veien kort for stenging. Vi har ikke tid til å begrense åpningstider, for da kan det bli enda mer konsekvenser. Men jeg håper i det lengste at vi unngår å havne der.

Han sammenligner de siste dagene med da smitten først kom til Haugesund. Det var gjennom Haugalandskonferansen hvor ett og ett tilfelle dukket opp. Plutselig var det «en hel haug».

– Vi håper ikke det skjer, men om det skjer er det litt skummelt. Samfunnet stengte ned barnehager, skoler og det meste. Nå åpnes det mer og mer opp, så da har man ikke «hjelpen» fra nedstengningen. Nå kan det være motsatt, at den jobber mot oss.

les også 50–60 personer i karantene i Karmøy: – Trygg på at alle relevante nå er i karantene

Han forteller at de har en teori på hvor smitten kommer fra, men at de fortsatt er åpne.

– Vi har en sterk teori, men vi er åpne for å få mer svar på prøver slik at det kan være lettere å se hele bildet. Men ting kan tyde på at det kan være i forbindelse med jobbreise eller den slags.

PS: Før disse smittetilfellene har det ikke vært smitte i Haugesund siden 24. april, ifølge VGs oversikt.

Publisert: 14.07.20 kl. 16:41

Les også

Mer om Coronaviruset Smittevern Haugesund Karmøy

Fra andre aviser