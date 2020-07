MANGLENDE HJELP: Pro Senteret og PION har jobbet for å få nasjonale myndigheter til å se på muligheter for personer som selger sex. Foto: Stian Lysberg Solum, VG

FHI: Bør vurdere økonomiske ytelser til personer som selger sex

I den siste risikorapporten anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at det bør vurderes å gjøre regelendringer slik at blant annet personer som selger sex kan få økonomiske ytelser fra NAV.

Siden starten av coronautbruddet i Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) publisert jevnlige risikovurderinger.

Risikovurderingen viser blant annet instituttets vurdering av status for viruset i Norge, prognose for utviklingen og anbefalinger for videre tiltak.

I den siste rapporten anbefaler FHI en rekke tiltak som kan vurderes nå.

Et av disse tiltakene er å vurdere midlertidige regelendringer for å sikre at personer som oppholder seg i Norge uten å være medlem i folketrygden i visse situasjoner kan få økonomiske ytelser fra NAV slik at de lettere kan følge smittevernråd.

«Dette kan tenkes å være aktuelt for enkelte personer som selger sex. Det må avklares om slik hjelp kan defineres som nødvendig smittevernhjelp etter smittevernloven § 6-1», heter det i rapporten.

Videre anbefaler FHI at det bør vurderes å utvide den formelle dialogen mellom helsemyndighetene og brukere/representanter for utsatte grupper til flere grupper enn i dag, som for eksempel gruppen av personer som selger sex.

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold. Foto: Terje Pedersen

Bekymret

– Så vidt meg bekjent er det ikke oppdaget smitte gjennom sexkjøp, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold til VG.

Hun opplyser at FHI har en generell bekymring for personer som oppholder seg i Norge uten å være medlem av folketrygden.

– Vi ønsker at man skal legge til rette for å følge smittevernrådene, få god helsehjelp og hindre spredning, uavhengig om man er medlem av Folketygden, understreker Vold.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra Arbeids- og sosialdepartementet om dette er et tiltak som vurderes.

Glad for anbefalingen

PRO-senteret har tidligere levert en rapport til FHI om pandemien og smittevernberedskap for personer som selger sex.

– Vi har, i samarbeid med sexarbeidernes interesseorganisasjon PION, jobbet aktivt for å få nasjonale myndigheter til å se på muligheter for denne gruppen, sier leder i Pro Sentret, Bjørg Norli.

Coronatiltakene har rammet de fleste som selger sex hardt økonomisk. Da alle en-til-en-virksomhetene ble stengt, var det heller ikke lov å selge sex.

– Det er mye stigma og fordommer mot personer som selger sex. Det er viktig å understreke at det ikke er en gruppe som ikke bryr seg, tvert imot. De har også bestemødre, mødre og andre rundt seg i risikogruppen og ønsker å ta del i vår felles nasjonale dugnad mot koronaviruset, sier Norli.

Hun forteller at hun er kjempeglad for at FHI har tatt med deres i anbefalingen i den siste risikorapporten.

– Av erfaring vet jeg at denne gruppen ikke står først i kø. Men det er en tydelig beskjed fra FHI til helsemyndighetene, sier Norli.

Bjørg Norli i Pro senteret. Foto: Therese Alice Sanne

Vanskelig å få hjelp

Astrid Renland i PION forteller at det har vært rystende å se at myndighetene ikke inkluderte samfunnsmessige marginaliserte grupper i smittevernberedskapen som ble satt i gang under nedsteningen av samfunnet.

– Man har både presset en gruppe til å utsette seg for smitterisiko og latt innvandrerpolitisk hensyn overskygge smittevernkontroll i samfunnet, sier hun.

Et fåtall av sexarbeiderne har enkeltpesonsforetak og dermed rettigheter til hjelp i form av inntektssikring, men de fleste har opplevd det som vanskelig å få hjelp, opplyser Renland. En stor andel av dem som selger sex i Norge er migranter.

– Mange av dem oppholder seg her, men de har ikke rettigheter. De fikk tilbud om hjelp til å reise hjem, men mange har ikke noe hjem å reise til. I tillegg er det mange irregulære migranter som livnærer seg på sexsalg om annen inntekt svikter, den gruppen var heller ikke tatt med, sier hun.

Publisert: 01.07.20 kl. 16:57

