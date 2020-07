UTROLIG FANGST: Erlend Sør-Reime var egentlig på jakt etter laks i Mandalselva. I stedet satte flua seg i det som trolig er en 2000 år gammel bue. Foto: Privat

Fisket etter laks – fikk mulig jernalderbue på kroken

Det var ikke helt fangsten Erlend Sør-Reime (28) hadde sett for seg å få i Mandalselva i helgen.

Nå nettopp

– Det er mitt livs fangst, foruten min kjære. Jeg har forsonet meg med at jeg neppe får noe mer utrolig på kroken enn dette, og selv om jeg får en laks på 20 kilo så får nok den andreplass.

Det forteller sivilingeniør og hobbyfisker Erlend Sør-Reime, etter å ha fått det som trolig er en 2000 år gammel bue på fluekroken.

– Det er vanlig med fiskehistorier om gamle støvler eller annet skrot, men arkeologiske funn er mindre vanlig, ler han.

I helgen fisket han og en venn etter laks i Mandalselva, og selv om det ble to laks på de hver var det en helt annen fangst som ble helgens høydepunktet.

– Man får ofte pinner og grener på kroken under fiske. Men da jeg tok den i hånden og fjernet flua skjønte jeg fort at dette var en bue, og da jeg så tilstanden skjønte jeg at den kunne være virkelig gammel, forteller han.

I VELDIG GOD STAND: Det er sjeldent at slike funn er helt intakt, sier fylkeskonservator Yvonne Fernmar Willumsen. Foto: Privat

Dagen etter funnet ringte han til Agder fylkeskommune og ble satt i kontakt med fylkeskonservator Yvonne Fernmar Willumsen.

– Det er artig hvordan han fikk den på kroken, det er ikke hver dag det skjer. Så er det veldig bra at han ikke bare hev den ut og trodde det var en pinne, ser Willumsen.

Hun sier at det er for tidlig å bekrefte at gjenstanden er en bue, men at det ligner veldig.

– Det er et veldig spennende funn. Om det er en bue og hvor gammel den er er vanskelig å si, men vi håper når vi får den datert at den er fra jernalderen.

Hun legger til at de har kikket litt nærmere på gjenstanden i dag, og flua til fiskestangen har ikke etterlatt seg merker.

– Den gjorde ingen skader, og vi er bare glad for at han faktisk fikk den opp av elven. Det er også helt tydelig at det er huggemerker som er spikket i endene og midt på, og det samsvarer med hva man forventer på en bue, sier Willumsen.

les også Nå skal «alle» ha båt: Dette er testvinnerne

Viktig å melde fra om funn

– Denne typen funn har vi nesten ingen av i landet i det hele tatt, så det er kjempespennende. Også setter vi stor pris på når folk kommer inn med det de finner, sier fylkeskonservatoren.

Hun forteller at lignende funn ofte kun består av fragmenter.

– Dette er godt bevart trevirke, og den har holdt seg slik fordi den har ligget i mudderet i elven, ellers hadde den råtnet.

Funnet skal nå sendes til Kulturhistorisk museum for datering. Hvis det viser seg at den er så gammel som konservatoren mistenker, vil området i Mandalselva der Sør-Reime fisket sett nærmere på.

– Finner man noe som man lurer på om er gammelt, så ta kontakt med fylkeskommunen der man holder til. Da får flere gleder av funnet, man får selv svar og man får tilført kunnskap, oppfordrer Willumsen.

les også Her finner du de fineste turene i din egen skog

HAR IKKE GITT OPP: Selv om han fikk noe helt annet enn laks på fluekroken, vil han prøve ut fiskestedet igjen. Foto: Privat

Skal fiske mer i år

Erlend Sør-Reime planlegger nå å bruke resten av ferieukene sine på laksefiske i Mandalselva.

Dette var første gangen han fisket akkurat på dette stedet, og til tross for at det ikke ble laks på kroken vil det ikke bli siste gang han prøver seg der.

– Det kan være mer å finne der. Det blir nok en fast fiskeplass, med så spesiell fangst vil jeg i alle fall klare å fange en laks der også.

Det som trolig er en jernalderbue havner sannsynligvis på museum, noe Sør-Reime synes er helt greit.

– Jeg sparer på alle fluene som gir meg laks i et slags arkiv, men denne fluen som fanget buen skal få en spesiell plass der.

Publisert: 02.07.20 kl. 21:16

Les også

Fra andre aviser