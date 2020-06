Styremedlem Kim Gerdts (nummer to fra høyre) er på kollisjonskurs med styreleder Marius Dietrichson (helt til venstre) i Forsvarergruppen. Her er de to under den pågående Lime-rettssaken, hvor de forsvarer hver sin klient. Foto: Tore Kristiansen / VG

Bråk blant forsvarsadvokatene etter Facebook-innlegg

Rogstad-advokat Kim Gerdts trekker seg i protest fra Forsvarergruppens styre. Styret har på sin side vedtatt kritikk av et Facebook-innlegg fra Gerdts’ konto.

En lengre uenighet i Forsvarergruppens styre nådde et foreløpig klimaks mandag kveld da advokat Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad varslet at han trekker seg fra styret.

– Jeg meddeler [...] at jeg fratrer fra vervet som styremedlem med øyeblikkelig virkning, skriver Gerdts i et brev sendt til Forsvarergruppens medlemmer.

Forsvarergruppen er en undergruppe av Advokatforeningen, og består av de fleste forsvarsadvokatene i Norge.

– Jeg tenker det er en riktig beslutning av ham å trekke seg, er alt styreleder Marius Dietrichson i advokatfirmaet Furuholmen ønsker å si.

Konflikt siden februar

Utmeldingen er et resultat av en serie med hendelser.

Det begynte med at VG 8. februar publiserte en artikkel om hvordan Afzzal Ghauri (38) bygget opp Advokatfirmaet Rogstad, samtidig som han sonet en dom for et av norgeshistoriens største lånebedragerier.

Samme dag ble Dietrichson intervjuet av VG. Han reagerte på det som kom frem i artikkelen.

– Jeg tar sterkt avstand fra dette, gitt at det er riktig, sa Dietrichson blant annet.

Gerdts svarte 9. februar med å stille spørsmål ved om Dietrichson burde fortsette som leder for Forsvarergruppen etter uttalelsene.

ERFAREN: Kim Gerdts har hatt en lang karriere som forsvarsadvokat og begynte i Advokatfirmaet Rogstad i fjor. Foto: Tore Kristiansen

I det påfølgende styremøtet til Forsvarergruppen valgte resten av styret å stille seg bak Dietrichson og støtte hans uttalelse. Gerdts tok dissens.

Så klaget Advokatfirmaet Rogstad Dietrichson inn for Disiplinærnemden til Advokatforeningen.

I klagen fremsettes det en rekke personkarakteristikker av Dietrichson.

7. mai la så Kim Gerdts’ Facebook-profil ut et innlegg, hvor han stiller Dietrichsons uttalelser i februar opp mot en senere sak i Aftenposten, hvor Dietrichson advarte mot forhåndsdømming av den drapssiktede milliardæren Tom Hagen.

Denne Facebook-posten fikk flere medlemmer av Forsvarergruppens styre til å reagere. Foto: Faksimile

Fikk kritikk fra styret

Da Forsvarergruppen hadde styremøte i forrige uke, var punkt tre på agendaen:

«Klage fra Advokatfirmaet Rogstad til Disiplinærmyndighetene + Facebook-melding fra Kim».

Styret endte opp med å vedta kritikk mot både innlegget og klagen.

«Det var drøftelser i styret. Styret beklaget klagen. Styret beklaget Facebook-posten. Kim Gerdts avsto fra å delta i avstemmingen», står det i referatet.

Fikk beskjed om å trekke seg

Styremedlem Bendik Falch-Koslung i advokatfirmaet Mette Yvonne Larsen & co sier han sa til Gerdts at han burde trekke seg på styremøtet.

– Hva er din kommentar til at Gerdts nå trekker seg?

– Det var det eneste riktige etter hans uakseptable uttalelser om Marius [Dietrichson] på Facebook, noe jeg også ga uttrykk for i styremøtet, sier Falch Koslung.

Og fortsetter:

– Jeg mener man i innlegget kommer med urimelige og usaklige personangrep, herunder uberettigede antydninger om rasisme.

MÅTTE GÅ: Advokat Bendik Falch-Koslung mener Gerdts ikke kunne gjøre noe annet enn å trekke seg. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Uttrykker mistillit til styret

I sitt avskjedsbrev peker Gerdts først og fremst på vedtaket om klagen som grunnen for at han trekker seg.

Han uttrykker mistillit til både styret og styreleder, og mener «styret ukritisk gir sin støtte til en styreleder som kun verner om sine personlige interesser».

Til VG svarer Gerdts følgende til Falch-Koslung uttalelse:

– Koslung løper for dekning for det han har vært med på. Han har fattet et vedtak uten kunnskap. Når det gjelder Facebook-innslaget så vet jeg ikke om Marius Dietrichson er rasist. I styremøtet uttale jeg at jeg ikke tror det. Men et pakistansk miljø gir kanskje uttrykk for det idet de (og jeg) sammenholder hans uttalelser i forbindelse med en «rik, hvis nordmann» kontra en «pakkis». Marius Dietrichson fikk også forelagt dokumentasjon på dette som han nok ikke leste, skriver Gerdts i en tekstmelding.

Og avslutter:

– Koslung sin uttalelse er for øvrig i sin helhet en desperat form for selvforsvar som styremedlem.

RIKTIG: Advokat og styremedlem Cecilie Nakstad støtter Gerdts’ avgjørelse om å trekke seg. Foto: Frode Hansen

– Jeg har som resten av Forsvarergruppens medlemmer fått brevet og lest det. Slik denne saken har utviklet seg synes jeg det var en helt riktig vurdering av Kim Gerdts å trekke seg fra styret, sier styremedlem Cecilie Nakstad i advokatfirmaet Matrix.

– Jeg respekterer Kims valg. Utover det ønsker jeg ikke å komme med ytterligere kommentarer, sier styremedlem og Stavanger-advokat Anne Elisabeth Kroken.

Publisert: 22.06.20 kl. 22:49

