SKARPE SKUDD: Magasinet og et par av skuddene som ble funnet i hagen i Ølen i Vindafjord. Bildet til venstre viser avtrykket etter magasinet på gresset. Foto: PRIVAT

Syvåring fant skarp ammunisjon i hagen

Tirsdag 21. mai fant Ola Slåttelid stesønnen lekende med et magasin med skarpe skudd i hagen. Det stammet fra det lokale politikammeret, som nå legger seg flate.

I egen hage i et stille boligfelt i Ølen i Vindafjord oppdaget Ola Slåttelid sønnen med en spesiell leke.

I hånden holdt han nemlig ammunisjon, som han ifølge faren hadde funnet i hagen.

– Jeg ble ganske svett da jeg så hva han lekte med. Jeg samlet sammen magasinet og ammunisjonen og leverte det til noen politiaspiranter som bor ved siden av oss.

En gul flekk i hagen viste tydelig hvor gutten hadde plukket opp ammunisjonen

Han ringte det lokale lensmannskontoret som bekreftet at ammunisjonen stammer fra dem.

PÅ AVVEIE: Magasinet skulle ikke ende opp i en privat hage i Ølen i Vindafjord. Foto: PRIVAT

Det bekrefter lensmann Ingvar Gjerde i Vindafjord.

– Ja det stemmer. Dette er mistet ved forflytning av en tjenestemann og meldt savnet på vanlig vis, sier lensmannen.

– Hva betyr mistet ved forflytning?

– Det er mistet ute av en tjenestemann ute i felten. Det er veldig beklagelig og vi legger oss flate.

Slåttelid fikk også lovnader om at politiet skulle komme tilbake for å rydde opp og eventuelt lokalisere og fjerne ammunisjon.

Ingen kom, og fredag ble han oppringt av lensmannen selv, og fikk igjen lovnader om at de skule rydde opp. Ennå har ingenting skjedd, og Slåttelid tør ikke la stesønnen og vennene leke i hagen inntil politiet har ryddet opp.

– De er flinke til å skryte når de finner ulovlige våpen og ammunisjon, da må de klare å rydde opp etter seg selv også.

Lensmannen sier det er funnet 14 skudd i magasinet, og at det antagelig er et skudd igjen. Han sier de har vært i kontakt med Slåttelid og sier de vil ta seg en tur for å sikre hagen.

Publisert: 28.05.19 kl. 13:36