PLAST-SATSNING: Kjell Inge Røkke og administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean ønsker Erik Solheim velkommen. Foto: Bård Gudim. Foto: Bård Gudim

Nå skal Erik Solheim jobbe for Kjell Inge Røkke

Tidligere SV-leder og FN-topp Erik Solheim (64) skal jobbe med den globale plastkrisen - for Kjell Inge Røkke (60).

– Det er en stor glede å få med Erik på laget. Plastutfordringen er det raskest voksende miljøproblemet globalt og Erik Solheim er en av verdens ledende på bekjempelse av plast. Så jeg har stor tro på at vårt nye prosjekt vil gjøre en stor forskjell, sier administrerende direktør Nina Jensen (43) i miljø-selskapet REV Ocean - som investor, industribygger og milliardær Kjell Inge Røkke har etablert for å bidra i et forsøk på å blant annet redde havet fra forurensing - og plast.

SKAL BYGGE FABRIKK: Erik Solheim skal lede arbeidet med byggingen av en fabrikk i Ghana, i regi av en ny stiftelse knyttet til Røkkes selskap REV Ocean, hvor Nina Jensen er administrerende direktør. Foto: Odin Jæger

– Vi har etablert stiftelsen Plastic Revolution Foundation, hvor Erik skal være leder. Vi begynner i Ghana, fordi landet er et av landene i verden som sliter mest med plast-forsøpling - og fordi president Nana Akufo-Addo har ambisjoner om at hovedstaden Accra skal bli den reneste byen i Afrika, sier Jensen.

– Den ghanesiske presidenten er også en del av statsminister Erna Solbergs internasjonale høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. Det er selvfølgelig også en fordel at Erik Solheim har gode kontakter og god kjennskap til landet. Og - at Aker Energy skal drive et stort oljeprosjekt i Ghana, hvor det skal investeres 40 milliarder kroner i utbygging av et oljefelt.

– Hva går plastplanene ut på?

– Vi planlegger å lage en fabrikk, som tar imot plast og hvor vi har en teknologi som omgjør plast til diesel eller andre produkter. Vi vil også gjenvinne plast til produkter som folk ikke vil kaste i neste omgang, eksempelvis brusflasker.

De anslår at investeringene for den første fabrikken vil ligge i størrelsesorden 20–40 millioner dollar.

– Skal utnytte mine kontakter

Vi sitter i Akers hovedkvarter på Fornebu, hvor REV Ocean holder til.

Hun sier Solheim i oppstartfasen skal han 1/4-dels stilling.

– Jeg overlater det praktiske med kjemi og molekyler til ingeniørene og de tekniske ekspertene. Min rolle blir å utnytte min kunnskap og mine kontakter, slik at prosjektet kommer opp å stå, sier Solheim.

Han sier han har gode kontakter i landet, blant annet gjennom samarbeid med den tidligere ghanesiske presidenten, John Kufuor.

– Det var faktisk hans landsmann, tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan, som brakte oss sammen.

De sier innsamlingen av plast vil bli krevende.

– Halvparten av plasten i Ghana ender på landfyllinger sammen med annet søppel. Den andre halvparten havner på gatene, på strendene og i naturen, sier hun.

– Et av hovedproblemene er at plasten tetter igjen elver og sluk og fører til kloakk på avveie og oversvømmelser, som gjør at folk blir syke og dør. Vi vil forsøke å sette opp systemer som gjør at vi får tilgang til denne plasten. Og så vil vi ansette folk som plukker søppel og leverer til oss. Vi håper å skape mange arbeidsplasser, sier Solheim.

Skal erobre hele verden

Jensen tilbakeviser at plast-prosjektet er noe Røkke starter opp for å få velvilje til oljeprosjektet som kan blir Røkkes store oljeeventyr, med store inntekter.

– Dette dreier seg ikke om Ghana. Vi starter der. Vi har som mål å opprette slike anlegg i land i hele verden, der behovet og mulighetene er størst. Dette er et globalt problem, som vi virkelig vil ta ansvar for å gjøre noe med, sier Jensen og legger til:

– Kjell Inge Røkke ønsker med sin ideelle havsatsning å gi noe tilbake av det han har skapt. Han har høstet av havet, på sammen måte som Aker har gjort det i 180 år. Jeg synes det er rart at våre motiver trekkes i tvil. Kjell Inge er eneste nordmann - faktisk den eneste i Norden - som har forpliktet seg til å gi bort halvparten av sin formue til gode formål. Dette er ett eksempel på det, sier Jensen.

KLEMTE TIL: Erik Solheim fikk en varm velkomstklem av Nina Jensen da han ankom Akers lokaler på Fornebu. Foto: Odin Jæger

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker ASA understreker også det.

– Vi ønsker å ta ansvar for lokalsamfunnet. Vi har sett at plastproblemet i Ghana er meget stort, strendene er tilgriset og holder turistene unna. Kjell Inge og Aker opplever at Ghana er i sammen situasjon som Norge på slutten av 60-tallet; et land med stort potensial for oljeutvinning. Vi ønsker å bidra, slik at Ghana kan utvikle industri - og vi ønsker å bidra til å bli kvitt plastkrisen.

– Han har hodet og hjerte på plass

I fjor høst skrev Aftenposten om kritikk som var reist mot Solheim i en FN-revisjonsrapport, knyttet til pengesløsing, for mye flyreising og feilført reiseregning da han besøkte sin syke mor i Oslo.

Han trakk seg i november som følge av kritikken.

Jensen gikk tidlig ut og støttet ham offentlig.

Jensen rister oppgitt på hodet når vi spør om noen skal sjekke reiseregningene hans.

– Er det noe vi ikke er bekymret over så er det den saken. Jeg har kjent Erik lenge og vet at han er til å stole helt og fullt på. Det som skjedde i FN-systemet, som gjorde at han trakk seg, dreide seg i all hovedsak om helt andre ting. Jeg kjenner ingen som har gjort mer for miljøet enn Erik. Han har hodet og hjertet på rett plass.

Om egen avgang: - Politisk prosess

Solheim kvier seg for å prate om det.

– Jeg reiste mye og gjorde noen feil, men jeg opplevde å bli utsatt for en politisk prosess. Nå gleder jeg meg til å fortsette miljøkampen gjennom blant annet å bidra til å redusere verdens plastproblem.

Prosjektet vil bli diskutert når statsminister Erna Solberg (H) besøker Ghana i neste uke.

Erik Solheim var SV-leder i ti år frem til 1997 og var utviklings- og miljøvernminister fra 2005 til 2012 i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Røkke er i følge Kapital Norges 5. rikeste: Han økte formuen sin fra 20,4 milliarder kroner i 2017 til 39,9 milliarder i fjor.

PS: Jensen sier de fortsatt planlegger å bygge Verdenshavenes hovedkvarter og at en rekke kommuner har meldt sin interesse, etter at Bærum sa nei til det lange «Røkke-tårnet».

