UTENFOR SESONG: Politiet har fått flere meldinger om et rådyr med juletrebelysning på hodet. Det ser ikke ut til at dyret har det vondt, opplyser de. Foto: Heidi Aarvold

Rådyr med juletrebelysning i geviret

Politiet har de siste dagene fått flere meldinger om et rådyr som går rundt på Fjellhamar i Lørenskog med juletrepynt i geviret.

Heidi Aarvold (50) på Fjellhamar er en av dem som har fått besøk av rådyret.

– Det har vært her flere ganger, men det var først i dag at det kom så nærme at vi så hva det faktisk hadde på hodet, forteller hun.

Rådyret lå i hagen deres en god stund, ruslet rundt og spiste på noen av blomstene deres.

– Det er jo helt utenfor sesongen med juletrebelysning, så vi lurte på om vi skulle ringe motepolitiet istedenfor, sier hun.

Aarvold og mannen hennes valgte imidlertid å kontakt både politiet og Viltnemda.

– Viltnemda sa at det har gått rundt sånn siden februar, men de får ikke tak i det. Vi hadde håpet at de kunne dope ned dyret for å fjerne pynten, men de sa at de ikke har utstyr til det, sier Aarvold.

Aarvold understreker at hun synes det er trist at pynten sitter fast, men sier at det ikke så ut som rådyret var plaget.

Politiet opplyser at de har vært i kontakt med Viltnemda.

– De mener at det ikke er grunn til å tro at dyret lider, sier operasjonsleder Tom Sandberg.

Publisert: 28.05.19 kl. 23:23