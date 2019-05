Klikk for å aktivere kartet

Barneskoleelev (9) døde av hjernehinnebetennelse

En barneskoleelev fra Oppegård som var innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse, døde torsdag.

Oppdatert nå nettopp







Det bekrefter Oppegård kommune i en pressemelding. Eleven var 9 år og gikk i fjerdeklasse på Vassbonn skole.

– Det er med dyp sorg vi mottok budskapet om at barnet som var innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse er død, sier ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold, i pressemeldingen.

Barnet fikk påvist den smittsomme sykdommen tidligere denne uken.

– At et barn dør er det verste som kan skje. Vår dypeste medfølelse og varmeste tanker går til familien, sier Sjøvold.

Kommunen opplyser at de nå er opptatt av å ivareta familien, medelever og andre personer som var nært på barnet. De vil også ha en åpen samling på skolen der barnet gikk førstkommende mandag.

– Her kan de som ønsker det, komme sammen for å sørge og snakke sammen, sier Sjøvold.

35 personer vil bli vaksinert

De andre elevene i klassen, og personer som har vært i nær kontakt med barneskoleeleven, har fått antibiotika og vil bli vaksinert i løpet av de nærmeste dagene. Dette gjelder rundt 35 personer. Kommunen er i kontakt med dem det gjelder, heter det i pressemeldingen.

– Vi mener at vi nå har god oversikt over hvem dette er, men er du i tvil, ta kontakt med smittevernkontoret, sier kommuneoverlege i Oppegård kommune, Dianne Lustvee Steenberg.

Hun ble varslet om sykehusinnleggelsen onsdag.

– I nesten alle tilfeller av smittsom meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse / blodforgiftning), er det bare enkeltstående tilfeller. Kun i 1–3 prosent av tilfellene er det andre syke, sier Steenberg.

Kommuneoverlegen opplyser at de samarbeider tett med Folkehelseinstituttet, og at de avventer prøvesvar for å vite hvilken type vaksine som skal gis til de som var nærmest barnet.

En alvorlig sykdom

Folkehelseinstituttet bekreftet barnets diagnose torsdag kveld, og det raskt ble iverksatt tiltak. De opplyste da at eleven var innlagt på sykehus.

På sine nettsider skriver Folkehelseinstituttet at det som på folkemunne kalles «smittsom hjernehinnebetennelse» er en alvorlig sykdom som kan ha dødelig utgang.

Ifølge FHI kan sykdommen opptre som hjernehinnebetennelse (meningitt), blodforgiftning (sepsis), eller som en kombinasjon av de to formene. Begge former er alvorlige, men blodforgiftningsformen er særlig alvorlig og kan utvikle seg dramatisk i løpet av få timer.

De siste ti årene har det årlig vært rapportert 18–44 tilfeller av alvorlig meningokokksykdom her i landet. Alle aldersgrupper kan få sykdommen, men små barn, ungdom og eldre blir oftest rammet, skriver Folkehelseinstituttet.

Publisert: 31.05.19 kl. 15:29 Oppdatert: 31.05.19 kl. 15:49