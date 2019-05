MINNESTED: Blomster, bamser og lys ble lagt ned på stedet etter at Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept på Varhaug i juli i fjor. Foto: Trond Solberg

Varhaug-drapet: Mener tiltaltes far kastet genseren sønnen hadde på seg

Påtalemyndigheten mener faren til den tiltalte i Varhaug-saken vasket klærne som sønnen hadde hatt på seg da han drepte Sunniva Ødegård (13).

Mandag ble det kjent at faren til den tiltalte også er tiltalt, etter straffelovens paragraf 160 for å unndra bevis.

Ifølge tiltalen skal faren ha tatt drapsvåpenet – en hammer –, en taperull og en hettegenser ut av sekken til sønnen. Deretter skal han ha tørket blodet av skaftet før han la hammeren tilbake i en skuff i garasjen.

Krimteknikerne som undersøkte tiltaltes bolig forteller i retten at de på hammeren har funnet DNA fra tiltalte og Sunniva, og at de på tapen fant blod fra Sunniva og tiltaltes fingeravtrykk.

Kluten som han tørket hammeren med skal han ifølge tiltalen ha kastet i en container på arbeidsplassen sin.

Hettegenseren, som påtalemyndigheten mener at sønnen brukte på drapskvelden, skal han ha kastet.

Krimteknikerne sier de har funnet blodflekker på hettegenseren.

Tiltaltes kamerat forteller tirsdag at han så tiltalte sykle rundt 23.30 drapskvelden, og at han da hadde på seg en hettegenser og sekk. Ifølge tiltalen ble Sunniva drept rundt 22.45.

Vasket klærne

Ifølge tiltalen spylte faren og sønnen sammen blod av sønnens bukser.

Påtalemyndigheten mener faren deretter puttet buksen, en blodtilsølt T-skjorte og en boksershorts som sønnen hadde brukt under drapet inn i vaskemaskinen som han så satte på.

– Hvor mye skal til for å fjerne blodspor når klær vaskes? Spør statsadvokat Nina Grande.

– Det er vanskelig å komme med noen generell beskrivelse. Noen steder er blodet helt borte, nesten som her. Andre ganger har det nesten ikke forsvunnet, sier kriminaltekniker Øyvind Strand i retten.

Trodde sønnen hadde slåss

Da faren forklarte seg mandag sa han at han trodde sønnen hadde vært i en slåsskamp og at han tvang ham til å spyle buksene for blod fordi de var for blodige til å putte direkte i maskinen.

Han forklarte også at han mener sønnen oppførte seg helt som vanlig den dagen drapet ble begått.

Det er uklart hvordan faren stiller seg til tiltalen.

Saken er sendt til Jæren tingrett for beramming. Det er ennå ikke oppnevnt noen forsvarer for faren.

Fortalte om gjenstander

En politibetjent sier i retten at tiltaltes far fortalte han om ulike gjenstander som måtte sikres.

– Vi hadde blitt forklart hvor vi kunne finne disse gjenstandene i hus og garasje. Faren sto på utsiden, sier politibetjenten.

Han forteller at de beslagla en sekk og klærne fra vaskerommet og vaskemaskinen. Betjenten forteller at maskinen sto på programmet skylling/sentrifugering på 1200 omdreininger.

De gikk så ut i garasjen.

– Vi hadde blitt forklart av tiltaltes far at det var blitt plassert en grå tape på en høytrykksspyler, sier han.

Faren nevnte ikke hammeren for politiet.

