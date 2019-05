OFFISIELT: Prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste Durek Verrett offentliggjorde at de var kjærester mandag, men paret har delt bilder med hverandre på Instagram siden høsten 2018. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Kongehus-ekspert om Märthas nye kjæreste: – Spesielt selv i europeisk sammenheng

Ekspertene er enige i at det norske kongehuset står støtt som fjell på tross av prinsessens utradisjonelle kjærestevalg.

– Forholdsvis mange tilhengere av kongehuset vil nok være kritiske til prinsessens nye kjæreste, tror den danske kongehus-eksperten Lars Hovbakke Sørensen.

– Valget hun har tatt er veldig utradisjonelt sammenlignet med hva man pleier å gjøre i kongehuset. Dette er spesielt selv i europeisk sammenheng, sier han om at prinsessen har funnet kjærligheten med Durek Verrett (44), den amerikanske mannen som oppgir å være sjaman.

Verrett har blant annet hevdet at han kan «rotere atomkjerner» og redusere alder.

VG har tirsdag forsøkt å tak i flere norske kongehus-eksperter og statsvitere for med spørsmål om hva det kan ha å si for kongehuset at prinsessen nå er kjæreste med en som hevder å være sjaman. Svært få vil uttale seg.

– Mye mer kontroversielt

Både kong Harald og kronprins Haakon valgte i sin tid utradisjonelt da de fant henholdsvis dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit.

– Kongen fordi han valgte «ei av folket», kronprinsen fordi han valgte en alenemor. Men det Märtha gjør nå er mye mer kontroversielt. Folket kunne kjenne seg igjen i kjærestene de valgte. Det tror jeg ikke det norske folk kan med denne mannen, sier Hovbakke.

– Men kommer dette til å få noen følger for kongehuset? Omdømmet eller folks tillit til det?

– Det tror jeg ikke i særlig stor grad. Märtha Louise er ikke den mest sentrale personen i kongehuset. Erfaringer fra andre land viser at hvis det er folk lenger ut i periferien har det ingen påvirkning, sier han.

Svekker ikke tilliten kongehuset

At dette ikke får noen konsekvenser for folks tillit til kongehuset, er Anders Johan Stavseng, kongehus-ekspert og hoffreporter i Se og Hør, enig i.

– Kongehusets posisjon i Norge står støtt som fjell. At vår alternative prinsesse nå har funnet lykken med en alternativ sjaman med varmen hender tror jeg neppe har noen innvirkning på folkets tillit til kongehuset. Jeg tror folket synes det er flott å se at Märtha endelig er lykkelig igjen, sier Stavseng.

– Parets besøk til St. Petri-kirken i Stavanger har vært omdiskutert. Hvor vanlig er det at kongelige opprører det kristne samfunnet i norsk sammenheng?

– Prinsesse Märtha og hennes englepartner Elisabeth Nordeng ertet på seg relativt mange i Kristen-Norge da de hevdet å kunne kommunisere med døde. Det er derfor ikke første gang kristne stiller seg skeptisk til prinsesse Märthas alternative arbeid. Men de har fortalt at han ikke skal utføre sjamanisme i kirkerommet, så det er vel bare å gjøre døren høy og porten vid, sier Stavseng.

Hvor lenge Märtha Louise og Durek Verrett har vært kjærester er usikkert, men de har delt bilder med hverandre i sosiale medier allerede fra høsten 2018. Her kaller prinsessen ham for en av hennes «favoritt-personer i verden» i november:

Omdømme-ekspert Trond Blindheim mener at fordi prinsessen er New Age-orientert, og har holdt på med engleskole, så er dette lite nytt.

– Men dette er nok til stor glede for alle republikanere i dette landet, sier han.

– Selv om hun har sagt fra seg apanasjen så er hun fremdeles i arverekken i kongehuset og dermed er det en kjensgjerning at hun tilhører den representative offentligheten. Hadde hun vært en jente fra Furuset, så hadde det ikke vakt reaksjoner, men det gjør det fordi hun er i arverekken og fordi hun lykkes kommersielt med dette. Dette er ikke det en forventer av en prinsesse, sier han.

Blindheim tror imidlertid ikke at dette kommer til å påvirke tillitten til kongehuset.

– I Norge har kongehuset en sinnssyk oppslutning, vi må til Storbritannia for å finne noe lignende, så jeg tror ikke dette rokker ved kongehusets legitimitet. Jeg tror folk skiller mellom Märtha og det offisielle kongehuset. Kongehuset som sådan har ikke stått i noen store skandaler, men det har vært dette med Märtha da, sier Blindheim.

Ville avskaffe hele monarkiet – ønsker prinsessen hell

En av dem som tidligere har stemt for at Norge skal endre styreform, statssekretær for Venstre, Sveinung Rotevatn , sier dette om at prinsessen er sammen med en sjaman:

– Prinsessen kan være sammen med så mange sjamaner hun bare vil. Ellers så har jeg vel ikke så stor tro på den magiske kraften i hverken blått blod eller sjamaner.

– Men det er alltid hyggelig når folk finner kjærligheten. Hell og lykke, legger Rotevatn til.

TROR IKKE PÅ MAGISKE KREFTER: Sveinung Rotevatn, statssekretær for Venstre, stemte for å endre styreformen i Norge. Men han ønsker prinsessen hell i kjærligheten. Foto: Helge Mikalsen

– Ja, hva skal man si? Tror jeg skal nøye meg med leve kjærligheten!, skriverHeidi Nordby Lunde, som lenge har vært den eneste republikanerne for Høyre på Stortinget, i en sms til VG.

«Hvis endringen i 1990 i grunnloven om arverekkefølgen i det norske kongehuset hadde fått tilbakevirkende kraft, ville Märtha Louise vært kronprinsesse i dag. Og det kunne stått en amerikansk sjaman på slottsbalkongen 17. mai. Det er en litt artig tanke.», skriver Dagens Næringslivs politiske redaktør, Kjetil B. Alstadheim, på Twitter:

