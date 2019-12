FYRLYKT: I denne fyrlykten på Skjervøyskjæret har Odd-Karl Stangnes søkt tilflukt fra stormen. Foto: Thomas Andreassen

Hytta til Odd-Karl Stangnes er borte – har søkt tilflukt i fyrlykt

Redningsselskapet rykket ut til det lille skjæret i Troms for å evakuere Stangnes tidlig søndag morgen, men ble stoppet av uværet.

Odd-Karl Stangnes (51), som skal oppholde seg alene på Skjervøyskjæret i Nord-Troms i ett år, ble tidlig søndag morgen forsøkt evakuert på grunn av kraftig uvær.

– Bølgene slår godt over hele skjæret, sa pressevakt i Redningsselskapet, Hasse Lindmo, til VG i 07-tiden søndag.

Stangnes har søkt tilflukt i et lite batterirom i en fyrlykt på skjæret. Klokken 12.30 sier Lindmo til VG at hytta er bekreftet borte.

Redningsskøyta «Oscar Tybring IV» og kystvaktskipet KV «Andenes» er ved skjæret, men været gjorde evakuering umulig.

Lindmo forteller at både Redningsskøyta «Oscar Tybring IV», kystvaktskipet KV «Andenes» og KS «Sortland» er i beredskap i nærheten.













UVÆR: Skjervøyskjæret i natt, sett fra redningsskøyta «Oscar Tybrinhg IV»

– Det er mørkt, mye snøkave og hav. Bølgene slår over skjæret, er derfor han måtte opp på det høyeste punktet på skjæret, i fyrlykten. Vi har hatt kontakt med ham, men vi er nødt til å avvente situasjonen før vi evakuerer, sier Lindmo.

les også Odd-Karl skal leve alene på et skjær - i ett år

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø og kraftig vindkast i Vest-Finnmark, Troms og Vesterålen. Frem til søndag ettermiddag er det ventet liten storm og vindkast opp i 35 meter i sekundet, skriver meteorologene på Twitter.

Gjennom natten har det vært mye snø og vind ved skjæret. 51-åringen søkte selv tilflukt i et batterirom i en fyrlykt natt til lørdag. Kjæresten Hanne Unander skriver i en SMS til VG at Stangnes var trygt på plass i lykten sammen med hunden klokken 02 natt til lørdag. Unander forteller at Stangnes var klar over at været skulle bli dårlig, og at han var godt forberedt da bølgene slo inn over skjæret.

– Han satt og fulgte med på været og hadde støvlene. Han hadde allerede gjort klart batterirommet som et tilfluktssted, og han er trygg der.

