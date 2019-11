STORE SUMMER: Dette er noen av pengene politiet fant under storaksjonen. Foto: ØKOKRIM

Politiet om ulovlig kongekrabbe-liga: Har holdt på i mange år

Økokrim sier de nå har fått «klare bevis» på at det ulovlige kongekrabbe-nettverket I Nord-Norge har holdt på i mange år.

Et titalls personer er pågrepet i aksjoner mot det politiet mener er et organisert kriminelt kongekrabbe-nettverk. De skal ha fanget og omsatt kongekrabber ulovlig for flere millioner kroner.

Økokrim ønsker ikke å si akkurat hvor mange de faktisk har pågrepet – og hvor mange som er siktet i saken. Men kan etter ukens aksjoner bekrefte følgende:

– Vi har klare bevis for at det har pågått i mange år, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til VG.

Tirsdag og onsdag slo de nemlig til i en landsomfattende aksjon mot nettverket - og tok både fiskere, selgere og kjøpere.

BESLAG: Her står tre paller med umerkede esker med kongekrabbe, som politiet fant under den landsomfattende aksjonen mot nettverket tirsdag og onsdag denne uken. Foto: POLITIET

– Vi er veldig fornøyd med fremdriften i saken. Aksjonen har gitt mye ny informasjon og bekreftet gammel. Så nå har vi et mye bedre bilde av nettverket, aktørene og nye aktører, sier Kampen i Økokrim.

Dette vet vi: Et titalls personer er pågrepet og siktet for organisert, grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning eller grovt heleri. Åtte av dem i Finnmark, mens Økokrim har pågrepet flere personer i andre deler av landet.

Økokrim sier det er grunn til å tro at det blir flere pågripelser.

– Har dere mål om å utvide siktelsene til hvitvasking?

– Vi mener at denne virksomheten har pågått i mange år og at den har vært regnet til å gi stort utbytte. Og da er det naturlig å lure på hvor det har blitt av pengene, sier Kampen til VG.

BESLAG: Kassene inneholdt frosne kongekrabber. Foto: Politiet

Politiet: Smuglet krabber sørover

Ifølge VGs opplysninger startet politiet i Finnmark en skjult etterforskning av nettverket i august. De avdekket at en rekke transportselskaper stadig var innom leverandører i Øst-Finnmark. Og deretter systematisk transporterte kongekrabbe fra nord til sør – med transportårer til Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, får VG opplyst. Økokrim kom inn i etterforskningen etter hvert.

To av hovedpersonene i saken, en mann i 40-årene og en mann i 50-årene, har ifølge politiet tilknytninger til Båtsfjord kommune. De er begge varetektsfengslet. Advokat Vegard Aaløkken forsvarer mannen i 40-årene, som ikke erkjenner straffskyld. Det er uklart hvordan den andre mannen stiller seg til siktelsen, ifølge hans forsvarer.

