Slår alarm etter trussel-undersøkelse i politiet: – Veldig overraskende

Én av to politifolk sier de har fått trusler, mens én av tre svarer at de har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie.

Det kommer frem i en undersøkelse om private trusler mot politifolk, som Politiets Fellesforbund har utført på vegne av VG.

– Det er meget høye tall og veldig overraskende, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Lørdag skrev VG om en Skien-mann som over flere år har truet politifolk, profilerte politikere og journalister bak et vell av anonyme brukerkontoer på sosiale medier. I april i år ble han dømt til ett års fengsel for blant annet vold mot en politibetjent.

– Det var direkte skremmende å lese. Så er spørsmålet om det finnes flere av hans kaliber og svaret på det er nok ja, sier Bolstad.

Overfor VG gjentar Skien-mannen at han ikke husker å ha skrevet meldingene som VG publiserte. I tillegg reagerer han på at politiet i Skien inntar en offerrolle.

– De snur hele saken på hodet. Politiet har vist at de har en nulltoleranseholdning for frustrasjonsutbrudd og sinne, noe jeg opplever som provoserende når det i mitt tilfelle har vært gode grunner for å reagere slik, sier han.

I overkant av 3500 medlemmer i Politiets Fellesforbund har svart på undersøkelsen.

Fire av ti svarer at de frykter at noe kan skje med dem eller familien privat, som kan være knyttet til jobben i politiet.

Over halvparten svarer at de har fått trusler om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller familien.

Drøye én av tre svarer at de har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie – og som de mener er knyttet til jobben som politiansatt.

I undersøkelsen svarer også nesten seks av ti at de som følge av jobben som politiansatt tar forholdsregler med hensyn til sikkerheten – ut over det som kanskje er vanlig.

Fakta om undersøkelsen Utført av Politiets Fellesforbund på vegne av VG.

Undersøkelsen er gjort blant fagforeningens medlemmer som jobber i politi- og lensmannsetaten.

Den ble sendt ut til 13462 av medlemmer, og 3566 har svart. Det tilsvarer en svarprosent på 26,49.

Ekspert: Nærmest umulig for PST å sortere ut farlige brukere

Svarene i den nye undersøkelsen får leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til å reagere.

– Det gir grunn til meget stort bekymring. Jeg har selvfølgelig vært kjent med at kolleger mottar trusler og opplever gjengjeldelse, men at tallene er så høye ...

– Jeg mener at hvis denne utviklingen får fortsette, er vi på grensen til å få et demokratisk problem. Vi risikerer at ansatte begynner å vurdere om man i det hele tatt kan bli i jobben. Og unge mennesker vil tenke seg om to ganger før de utdanner seg til yrket, fortsetter han.

Han mener Politidirektoratet og politikerne må våkne og ta disse tallene på alvor.

– De må blant annet se på endringer i lovverket i forholdet til å verne anonymiteten for politifolk i enda sterkere grad, på ulike områder, sier Bolstad.

– Hvis du har en kriminell som er villig til å gå veldig lang, kan vi spørre: Hva er virkemidlene til politiet i dag? Hva slags beskyttelse har du? De finner lett adressen din og plutselig står de på døren. Vi ønsker å leve i et åpent demokratisk samfunn, med korte linjer til politikere og politifolk.

– Men disse tallene viser at det som blir betegnet som verdier i det norske samfunnet, nå er truet, sier Bolstad.

Forventer fortgang

Allerede i 2016 fattet Politiets Fellesforbund et landsmøtevedtak, der de ba Politidirektoratet om å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere regulering for bruk av anonymitet til vern av politiansatte.

– Når disse tallene nå viser hvor stort omfanget av dette er, forventer vi at arbeidsgiver får fortgang i arbeidet, sier Bolstad.

Han ber også Justisdepartementet om å ta grep når de skal vedta ny straffeprosesslov.

– Vi ønsker å være med i det videre lovarbeidet for å ivareta tryggheten til folkene våre, sier han.

