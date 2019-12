Gulating lagmannsrett. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Aktor ber om 21 års forvaring i barneovergrepssak

I sitt sluttinnlegg i Gulating lagmannsrett ba aktor om 21 års forvaring for mannen som er tiltalt for å ha bestilt en rekke overgrep mot barn på Filippinene.

I Bergen tingrett ble hordalandsmannen dømt til 16 års fengsel. Saken ble anket, og ankesaken har i høst gått i Gulating lagmannsrett.

Tirsdag ba statsadvokat Magne Sylta om at 49-åringen dømmes til 21 års forvaring med minstetid på ti år, skriver Bergens Tidende. Årsaken er at påtalemyndigheten mener det er fare for at mannen kan begå nye lovbrudd.

– Han har fått diagnose pedofili og har manglende empati. Han har forsøkt å bagatellisere sine handlinger i retten, sa Sylta i retten, ifølge avisa.

194 fornærmede

Totalt er det 194 barn som har status som fornærmede i saken, men politiet har bare kommet i kontakt med to av dem – en sju år gammel jente og en fire år gammel gutt.

Mannen skal ha bestilt og fått gjennomført seksuelt misbruk av mange barn gjennom chatting og instrukser via internett. Ifølge dommen i tingretten fant påtalemyndigheten bevis for at 61 overgrep faktisk ble gjennomført.

Mannens forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest starter sitt sluttinnlegg onsdag. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor BT.

