USIKKER: TUI setter opp pakkereiser med fly og hotell til populære reisedestinasjoner i utlandet. Flere som har bestilt hos dem i det siste har opplevd uvarslede endringer i reisen uten at de svarer på henvendelser. Det provoserer kundene.

TUI endret flere reiser uten forvarsel: − Helt horribelt

Mange kunder som tar kontakt med TUI får ikke svar. – Vi vet dette ikke er bra nok og legger oss flate, sier kommunikasjonsrådgiver i reiseselskapet.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På Facebook-siden til reiseselskapet TUI strømmer det til med frustrerte kunder i kommentarfeltene.

Mange av dem har opplevd uønskede endringer i bestillingene sine og uttrykker frustrasjon for at de ikke får kontakt med noen i reiseselskapet.

Øystein Strandli (73) bestilte tur til Gran Canaria i november sammen med kona. Bestillingen ble gjort for cirka en måned eller to siden, ifølge Strandli. Torsdag fikk han en «endringsbekreftelse» på mail, som VG har sett.

Nå var hotellet blitt endret og avreisedato forskjøvet med tre dager.

– Det opplegget passet oss ikke. På grunn av jobb og forpliktelser kan jeg ikke reise da, sier han til VG.

«HELT HORRIBELT»: Øystein Strandli synes kundebehandlingen er «hårreisende». Hvis han ikke får kontakt med dem før onsdag har han tenkt å komme innom kontoret deres i Oslo.

Strandli sier han prøvde å kontakte reiseselskapet på telefon, men ga opp etter å ha prøvd ti ganger.

Han prøvde igjen på fredag, men kom ikke gjennom da heller. Han har siden forsøkt å kontakte dem på epost og Facebook, uten hell.

– Helt horribelt

– Det er en behandling av kunder som jeg synes er helt hårreisende. Jeg har aldri opplevd en sånn behandling, sier Strandli.

– De har ikke noe køsystem på telefonlinjen og ringer ikke tilbake. I retningslinjene stod det at den eneste måten du kan avbestille er ved å ringe. Jeg synes dette er helt horribelt, fortsetter Strandli.

Nå vurderer han å bestille en annen reise og ønsker å få depositumet sitt tilbakebetalt.

Solveig Pedersen (59) fra Rognan bestilte en tur til Kreta som skulle gå 18. september. Den ble kansellert i begynnelsen av juni, sier Pedersen, som da fikk tilbud om ny tur, pengene tilbake eller gavekort. Hun valgte en ny tur, forteller hun.

– Så går det noen uker og jeg ser at turen er tatt bort fra programmet deres. Da ringte jeg og spurte om den var kansellert. «Nei», sa de. Noen dager etterpå så jeg at den var kansellert.

Etter noen dager fikk hun pengene tilbake.

– Det jeg reagerer på er at de legger ut en tur og kansellerer den like fort igjen, sier Pedersen.

BEKLAGER: TUI, tidligere Star Tour, er under skyts fra flere kunder for å endre reisebestillingene uten å varsle dem. Nå beklager selskapet.

– Elendig service

Anita Stuvland bestilte tur fra Værnes til Gran Canaria på torsdag. Avgang var 16. oktober. Etter å ha sett reaksjonene på Facebook-siden til TUI sjekket hun bestillingen på nettsiden til TUI. Da så hun at flygningen ikke var oppført.

– Jeg prøvde å komme gjennom til dem hele fredagen og hele lørdagen. Nå lurer jeg på om det blir tur eller ikke, sier Stuvland.

Hun sier hun har ringt dem 70 eller 80 ganger uten å nå gjennom.

– Det er elendig service, kjempedårlig service. Dette er første og antageligvis siste gangen jeg reiser med TUI, sier Stuvland.

les også Ikke «fri flyt» over grensen ennå: – Er nok noen som blir skuffet

– Legger oss flate

Kommunikasjonsrådgiver i TUI Norge, Nora Aspengren, sier det er mange som tar kontakt med dem nå og beklager at det er vanskelig å komme til.

– Det er en berettiget frustrasjon. Vi vet dette ikke er bra nok og legger oss flate. Nå øker vi kapasiteten for å komme på det nivået vi skal være på.

Hun forteller at de har nedjustert bemanningen under pandemien, men at de er i gang med å rekruttere flere ansatte for å dekke behovet.

– Vi tar kontakt med hver enkelt kunde som har endringer, og derfor tar det noe lengre tid. Nå jobber vi med dem som har avgang først, altså oktober først, så november og så videre, sier Aspengren.

INNFRIDDE IKKE: Salget har ikke møtt forventningene til reiseselskapet TUI. Derfor har de gjort endringer i en del av bestillingene, forteller kommunikasjonsrådgiver Nora Aspengren.

Grunnen til at det har skjedd endringer i bestillingene handler ifølge Aspengren om at «salget ikke har vært som vi ønsker det skal være».

– Hvis salgsfarten ikke er der den skal være for å gjennomføre en flyvning må vi vurdere å gjøre endringer. Og det er ikke noe vi ønsker, vi setter jo opp disse reisene fordi vi vil at flyene skal gå, sier Aspengren.

– En av kundene vi har snakket med opplevde at reisen ble avbestilt mer enn to måneder i forveien. Er ikke det vel tidlig å konkludere på om salget møter forventningene deres?

– Nei, det er alltid et spørsmål om når tiden for det er. Det er andre folk som vurderer kapasitet og behov. Når riktig tid er, er det de som tar den avgjørelsen på, sier Aspengren.

Hun forteller at reiseselskapet har justert oppstart av vintersesongen, slik at den starter senere, fordi etterspørselen ikke har vært «god nok».

Til dem som ønsker å få depositumet tilbake svarer Aspengren følgende.

– Kundene våre skal selvfølgelig få tilbake det de har krav på. Men det er forskjellige type bookinger, så jeg kan ikke gi et sikkert svar i en enkeltsak, sier hun.

TUI har også beklaget på egne Facebook-sider.