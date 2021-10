KREVER SNUOPERASJON: Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, har forventninger om et stort løft for bøndene etter årets valg.

Bondelaget med klar beskjed til Hurdal: − Store forventninger i hele landbruket

Bøndene har blitt kastet mange løfter etter seg i valgkampen. Nå er forventningene store til hva regjeringspartiene vil levere: – Det haster, sier Bondelaget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er mange lovnader som skal kvitteres ut, og jeg er sikker på at det er krevende, men så tydelig som Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært i valgkampen, er det store forventninger i hele landbruket nå.

Det sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, til VG.

Onsdag morgen opptar Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen Hotell.

Her vil de trolig bli til de er klare til å presentere en regjeringserklæring – som er varslet å kunne skje tidligst denne uken.

I FORHANDLINGER: Mandag ettermiddag lettet de to partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på sløret og lovet et takskifte i næringspolitikken og en mer aktiv stat.

Ifølge Hjørnegård sitter bønder nå på tvers av hele landet og venter i spenning på hva de to partiene vil slå med i bordet når de har stablet en felles plattform på bena.

– Både Sp og Ap har vært tydelige i valgkampen på å få til en snuoperasjon i landbruket, så vi har høye forventninger til et inntektsløft her, sier generalsekretæren.

Og at dette kravet er berettiget, er valgforsker Svein Erik Tuastad enig i. Han er tydelig på at et løft for bøndene er noe Vedum og Senterpartiet «må» levere på.

– De må løfte inntektsnivået til bøndene, slår han fast.

Trekker frem Sps «matløfte»

Hjørnegård mener det er god grunn til å tro at bøndene nå vil få «et inntektsmål som vil merkes».

– Senterpartiet var ute i juni med sitt matløfte til bøndene, som det er store forventninger til, påpeker hun, og viser også til at det også er andre løfter til landbruket i både Sps og Aps partiprogram.

Det såkalte «Matløftet» til Sp innebærer blant annet å tette inntektsgapet mellom landbruksnæringen og andre yrkesgrupper innen 6 år.

Løftene kom en måned etter at flere bønder landet rundt aksjonerte i forbindelse med jordbruksforhandlingene denne våren.

TYDELIG: Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, håper at Senterpartiet vil holde løftet om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre arbeidsgrupper.

– Det var mye uro blant bøndene denne våren. Det haster å få på plass en snuoperasjon, og det har vi forhåpninger til at Sp og Ap får til sammen, sier Hjørnegård.

– Inntekt prioritet nummer én

Hun mener at det er viktigst at bøndene nå får et inntektsnivå som er tilsvarende andre arbeidsgrupper. Det har både begge de nye regjeringspartiene lovet.

– Nå er det både håp og forventninger over hele landet, blant store og små, i nord og sør, sier generalsekretæren.

– Dere har fått store løfter fra begge partiene. Hva er Bondelagets minstekrav i en regjeringserklæring?

– Det er vanskelig å definere noe smertegrense, men vi har vært tydelig på at det er inntekt som er prioritert nummer én.

– Må prioritere matprodusenter

Også Anders Nordstad, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har store forventninger til den nye regjeringen.

– Vi forventer at den nye regjeringen sørger for at norske matprodusenter blir prioritert og jevnstilt med resten av samfunnet slik at vi i fremtiden klarer å bli mer selvforsynt med mat, skriver Nordstad i en SMS til VG.

Anders Nordstad, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

– Vår selvforsyningsgrad er i dag så vidt over 30 prosent. Et land som ikke anstrenger seg mer enn dette for å sikre befolkningen mat, er som et land uten grenser – en selvmotsigelse, legger han til.