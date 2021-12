KRAFT: En kraftgate sender strøm gjennom Nordmarka ved Oslo.

1,4 millioner får utsatt ny nettleieordning: − Ulempe for kundene

Elvia, BKK Nett og Agder Energi Nett besluttet mandag å utsette innføring av ny nettleieordning fra nyttår for nær 1,4 millioner strømkunder. Andre nettselskaper tar stilling i løpet av dagen.

Fredag ble regjeringspartiene Ap og Sp enige med SV på Stortinget om at forskriften om ny nettleie ikke skal innføres fra nyttår og heller ikke i løpet av våren 2022.

Likevel er det opp til de hundre nettselskapene å beslutte om de skal utsette å innføre ny nettleiemodell.

Elvia, som før het Hafslund og Eidsiva, beholder dagens nettleiemodell for privatkunder og små næringskunder inntil videre, kunngjør nettselskapet mandag morgen i en pressemelding.

Uavhengig av nettleiemodell varslet Elvia en prisøkning på syv prosent fra nyttår, men denne utsettes.

– Ettersom det kun er dager igjen til årsskiftet, vil Elvia videreføre dagens struktur og nettleiepriser. Vi rekker ikke å justere for den varslede og nødvendige prisøkningen, som ikke skyldes modell-valget, men økte kostnader til drift av nettet. Prisøkningen vil derfor komme noe senere, opplyser Elvia.

Prisrekord i dag

Nyheten kommer på en dag der strømprisen setter ny rekord: Mandag mellom klokken 18 og 19 vil prisen per kilowattime (kwt) ligge på 4,59 kroner i Sør-Norge, viser tall fra strømbørsen NordPool.

Den forrige prisrekorden fra november var 2,56 kroner per kwt.

Ifølge E24 vil strømprisen den dyreste timen i Sør-Norge mandag ligge på 6,31 kroner per kwt, når nettleie og andre avgifter regnes med.

Utsettelse i vest og sør

BKK Nett kunngjorde mandag formiddag at selskapet innretter seg etter Stortingsflertallet og utsetter den nye nettleiemodellen. Selskapet har 260.000 kunder på Vestlandet.

Kort etter offentliggjorde Agder Energi Nett at styret har besluttet utsettelse for deres 200.000 kunder.

Lede, som også har 200.000 kunder, tar stilling til spørsmålet i ekstraordinært styremøte mandag.

Tensio med nær 270.000 kunder i Trøndelag regner med å konkludere midt i uken. Det samme gjør Arva (tidligere Troms Kraft Nett og Nordlandsnett). Selskapets 120.000 strømkunder venter i spenning.

Blant nettselskapene som allerede har bestemt seg for å droppe ny nettleie fra nyttår, er Lnett og Haugaland Kraft Nett i Rogaland, Elmea i Nordland og Norgesnett.

HØYSPENT. En høyspentledning i Trondheim.

Umulig kan være mulig

Adm. direktør i Energi Norge Knut Kroepelien uttalte fredag at det ikke er mulig å utsette innføringen av ny nettleie, fordi systemet rent teknisk allerede er på plass.

– Før helgen uttalte du at det ikke lenger er mulig for nettselskapene å utsette innføringen?

– Ja, det vi sa, var at det er vanskelig ...

– Ikke vanskelig. Umulig.

– Det vi sa, var at migrering av data fra gammel til ny modell er veldig komplekst.

– Ikke komplekst. Umulig.

– Det selskapene nå gjør og som jeg er veldig stolt over, er at mange har snudd seg rundt for å se om det umulige likevel er mulig, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien til VG mandag morgen.

Den nye ordningen kan gi husholdninger økt nettleie, om de ikke endrer forbruksmønsteret, samtidig som strømprisene i vinter allerede er rekordhøye. Frp og Rødt vil skrote hele modellen.

Hvordan den nye ordningen vil slå ut, avhenger av hvor mye strøm du bruker og når på døgnet strømforbruket er på det høyeste.

– Ulempe for kundene

Energi Norge mener strømkundene taper etter hva organisasjonen kaller «politisk vingling».

– Utsettelsen av nettleiemodell, som Stortinget har snudd på i 12. time, er en ulempe for kundene, sier administrerende direktør i Energi Norge Knut Kroepelien.

Sjefen for energiselskapenes interesseorganisasjon sier at deres beregninger viser at 80 prosent av kundene vil få lavere eller samme nettleie med ordningen som var planlagt innført fra nyttår.

– Dagens modell gjør at kunder med lavt og jevnt forbruk sponser nettleien til de som har høyt, samtidig forbruk og påfører strømnettet milliardinvesteringer, sier Kroepelien.