FHI: Geir Bukholm legger til grunn at alle over 45 år er vaksinert i midten av januar.

FHI om gjenåpning: − Helt nødvendig å vaksinere gjennom julen

For at landet skal kunne åpne opp, er man helt avhengig av at 700.000 vaksinedoser blir satt på to uker.

Av Line Fausko

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Med den kunnskapen vi har nå anser vi det som viktig å få vaksinert alle voksne med et intervall på fire og en halv måneder så fort som mulig, sier vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Regjeringen har sagt at det haster med å få satt flere boosterdoser, og har dermed satt et nytt mål – alle over 45 år skal ha fått tilbud om et tredje stikk innen midten av januar.

For at det skal skje, må 700.000 boosterdoser til kommunene settes i løpet av to uker. Totalt skal kommunene sette 1,2 millioner doser innen midten av januar. Forsvaret er også satt inn for å bistå kommunene med å klare det.

Bukholm sier han legger til grunn at dette målet skal nås. Alternativet er et scenario ingen ønsker:

– Konsekvensen vil kunne bli enda flere sykehusinnleggelser, mer nedstenging av samfunnet og en forsinket gjenåpning.

På fredag sa FHI at også de over 18 år, som fikk andre dose for minst fire og en halv måned siden, kan få en boosterdose før jul, hvis regjeringen går inn for det.

Julevaksinering

Det betyr at kommunene må vaksinere i julen og romjulen.

– For å nå målet dette målet før nyttår blir det helt nødvendig å vaksinere gjennom julen.

– Hvis for eksempel en million personer er aktuelle allerede nå, hvorfor kan dere ikke vaksinere raskere enn i midten av januar?

– Det skal være fire og en halv måneders intervall, og dette utløses uke for uke frem til uke 1–2.

Det vil si at det hver uke vil bli flere som er aktuelle. Den «store» gruppen under 45 vil være aktuelle for en boosterdose i starten av neste år.

Venter på svar

Foreløpige signaler tyder på at omikron er mer smittsom og kanskje mindre alvorlig enn omikron fordi varianten liker seg best i nese og hals og ikke så mye nede i lungene. En ny britisk rapport konkluderer med at man ikke kan vite dette ennå.

– Sør-afrikanske helsemyndigheter er klare på at de ikke har tegn som tilsier er omikron er mindre farlig enn delta, selv om den tilsynelatende gir noe redusert innleggelsesrisiko i en sørafrikansk befolkning som har svært høy immunitet mot coronavirus, sier Bukholm.

– Skal vi være nedstengt en måned selv om varianten viser seg å være mild?

– De aktuelle over 45 år har fått tilbud tidlig i januar. Jeg tviler på at man har tilstrekkelig grunnlag for gjenåpning så tidlig. Vurdering av om man skal åpne opp igjen er avhengig av kunnskap om omikron i Norge og i andre nordiske land som vi kan sammenligne oss med. Derfor er det viktig at folk slutter opp om tiltakene og at vi får gjennomført vaksinasjon.

– Hvorfor endret dere ikke intervall tidligere, så vi hadde vært bedre rustet i den smittesituasjonen vi er i nå?

– Regjeringen har bedt kommunene om å ha en kapasitet på 400.000 doser per uke. Det ville løst dagens kapasitetsutfordring. Når det gjelder å gå ned på intervallet var det en vurdering vi gjorde i forbindelse med smittesituasjonen – både økende forekomst med delta og frykt for hvilke konsekvenser det får når omikron blir mer omfattende, eventuelt dominerende.

– Men det å redusere intervall tidligere var et valg dere kunne tatt før?

– Vi gikk opprinnelig fra seks til fem måneder for å øke vaksinasjonstakten. Å redusere intervallet ytterligere på et tidligere tidspunkt ville ikke ført til noen ytterligere fortgang i vaksineringen. Når vi så at omikron-varianten ville komme, har vi gått ytterligere ned i intervall for å sørge for at en enda større del av befolkningen blir vaksinert i løpet av 2021 og de to første ukene i 2022.