– Vi gjennomfører eksamen som planlagt ut semesteret, sier prorektor ved Universitetet i Bergen til VG. Men noen studenter fikk hjemmeeksamen i siste øyeblikk. Møt en av dem.

Siril Vikerødegården (20) går andre året på jus ved UiB i Bergen. Hun skulle etter planen ha eksamen i Grieghallen i morgen i tingrett-jus. Denne ble gjort om til hjemmeeksamen i siste øyeblikk.

– Jeg mener det var helt uforsvarlig. Mange studenter samles på ett sted, med felles toalett innganger. Mange av oss var stresset for å ta med smitte hjem til besteforeldre i julen. Det er positivt at dette ble endret, sier Vikerødegården.

Siril Vikerødegården (20) var skeptisk til skoleeksamen i Grieghallen og er glad for at UiB snudde.

De fleste eksamenene fortsetter som skoleeksamen, men det kan komme mindre justeringer på enkelte emner for å sikre progresjon. Én eksamen for jusstudentene er gjort om til digital hjemmeeksamen tirsdag.

VG har tidligere skrevet om studenter ved universitetet som er kritiske til at flere eksamener gjennomføres fysisk.

Heggernes forsikrer studentene om at universitetet følger smitteverntiltakene.

– Jeg forstår at studentene blir veldig bekymret på grunn av de voldsomme overskriftene i nyhetsbildet. Vi hadde et møte med Kunnskapsdepartementet og helsemyndighetene i dag som sa at det var trygt å gjennomføre eksamen, sier hun og legger til:

– De var veldig tydelig på at vi skal opprettholde studieprogresjonen.