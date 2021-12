CORONASTENGT: Smestad skole i Oslo var blant skolene som var coronastengt i fjor vår. Bildet er tatt 7. april.

Fagforeninger: Ber om hjemmeskole i Oslo før jul

De to største fagforeningene i Oslo-skolen krever at det innføres hjemmeskole de to siste dagene før skolene tar juleferie.

Av Frank Haugsbø

– Vi ønsker at elever og ansatte skal ha færrest mulig nærkontakter de siste to dagene før jul, sier Utdanningsforbundets kontaktperson for grunnskoletrinnet i Oslo, Jorunn Folkvord, til VG.

Folkvord sier at de vil ha hjemmeskole for å hindre at et høy antall elever og ansatte må ut i karatene og isolasjon i julen.

– Mange frykter at de ikke får være med familien i høytiden, sier Folkvord.

BER OM HJEMMESKOLE: Jorunn Folkvord er kontaktperson i Utdanningsforbundet i Oslo.

Tirsdag skrev VG at flere kommuner har valgt å innføre hjemmeskole før juleferien.

I Drammen, Lier og Moss stenges skoler og SFO frem til juleferien, og det innføres hjemmeskole. Det samme gjør Indre Østfold og Stavanger for 5.–10. trinn. Flere kommuner kan komme til å følge etter.

Tirsdag kveld sendte Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund i Oslo en e-post til samtlige medlemmer i Oslo bystyre, som kan behandle en sak om hjemmeskole i møtet onsdag.

I e-posten ber fagforeningene om at det gjennomføres hjemmeskole for alle grunnskoler og videregående skoler i Oslo kommune mandag 20. og tirsdag 21. desember.

De ber også om at aktivitetsskolen (AKS) stenger for normal drift i den samme perioden.

– Dette vil sikre at alle elever får et opplæringstilbud, om de er i karantene eller ikke. Det vil også gi skoler med høyt sykefravær mulighet til å tilpasse opplæringen ut fra det personalet de har tilgjengelig, står det i brevet.

Folkvord sier at elever med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og elever med særskilte behov og i sårbare livssituasjoner, selvsagt må få et tilbud på skole og Aktivitetsskolen.

– Dette må gjøres etter samme retningslinjer som er brukt tidligere.

Folkvord understreker at situasjonen er langt mer dramatisk nå enn sist det var hjemmeskole.

– Vi er på et helt annet nivå i dag. Smittetallene er svært høye, og opplevelsen av risiko for å havne i karantene er mye høyere enn tidligere. Forskjellen er stor.

Haakon Vestreng Hylen (27) er lærer på Bjølsen skole i Oslo. Han sier frustrasjonen blant lærerne nå er ekstremt stor.

– Det går først og fremst på at vi risikerer å sitte alene i karantene julaften, mens resten av samfunnet stenger ned og har hjemmekontor. Vi synes det er urettferdig at vi skal stå i en situasjon der vi risikerer å bli smittet.

Vestreng Hylen har jobbet som lærer i fire år. Han sier mange lærere føler at de ikke blir hørt.

– Vi har ikke hurtigtester tilgjengelige på skolene, slik at vi kan teste oss. Vi føler oss satt litt sjakk matt, og vi føler vi blir tatt for gitt.

Han håper politikerne i Oslo vedtar å innføre hjemmeskole over helgen.

– Smitten i Oslo er skyhøy, langt høyere enn i mange andre kommuner som har vedtatt å innføre hjemmeskole før jul, sier han.

FRUSTRERT: Haakon Vestreng Hylen (27) er lærer ved Bjølsen skole i Oslo. Han sier mange lærere føler de blir tatt for gitt.

Ifølge Folkvord har de fått mange tilbakemeldinger fra ansatte som frykter at julefeiringen skal bli ødelagt.

– Flere spør hva de skal gjøre, om de kan nekte å gå på jobb. Samtidig opplever vi at mange lærere går på jobb selv om er syke, med annen sykdom enn corona. Noen er forkjølet, noen har influensasymptomer, bronkitt eller halsvondt. Det er nesten slik at står man oppreist, så går man på jobb.

– Hvorfor foreslår dere ikke flere dager med hjemmeskole enn mandag og tirsdag neste uke?

– Hjemmeskole er et veldig inngripende tiltak. Dette er et slags kompromiss, der vi prøver å finne løsninger for at flest mulig skal få det best mulig i julen.

ADVARER: Barneombud Inga Bejer Engh advarer mot hjemmeskole og rødt nivå i skolene.

Barneombud Inga Bejer Engh har uttalt at barn og unge ikke må betale prisen for at vaksineringen går for sakte og at intensivkapasiteten i helsevesenet er under press. Hun advarer mot hjemmeskole og rødt nivå.

– Nå må politikere både lokalt og nasjonalt ikke la seg presse til å gå over til rødt nivå i grunnskolen uten at det er nødvendig og forholdsmessig, sier hun til nyhetsbyrået NTB.