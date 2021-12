Få studenter har spørsmål om «puggedop»

Studenthelsetjenesten blir sjeldent kontaktet av studenter angående bruk av prestasjonsfremmende rusmidler.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Etter saken om studenter som bruker ADHD-medisiner som «puggedop», har VG vært i kontakt med studenthelsetjenesten flere steder i landet. De forteller at studenter i liten grad kontakter studenthelsetjenesten om bruk av disse midlene.

– Dette er noe vi får lite spørsmål om, forteller Martin Vold. Han er fastlege i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Vold forteller at han har diskutert tematikken med sine kollegaer. De utelukker ikke at studenter bruker ulike former for prestasjonsfremmende rusmidler.

– Men det kan være studentene ikke opplever denne bruken som noe problem, eller noe som skader dem, sier Vold.

Martin Vold

Blir unntaksvis kontaktet

Bente Bjørkly Høiseth er avdelingsleder for studentrådsgivningen ved Norges arktiske studentsamskipnad. Hun deler Volds oppfatning.

– Vi opplever nok at det er en terskel for å fortelle om dette til oss – og kanskje enkelte studenter heller ikke tenker at det er et problem som man trenger å snakke med noen om.

Bente Bjørkly Høiseth, avdelingsleder for studentrådsgivningen ved Norges arktiske studentsamskipnad.

I Bergen blir helsetjenesten til studentsamskipnaden Sammen kun unntaksvis kontaktet av studenter som bruker prestasjonsfremmende medikamenter, forteller Øystein Sandven, leder og psykologspesialist i Sammen.

De ulike studenthelsetjenestene VG har vært i kontakt med, forteller alle at dersom studenter kommer til dem med spørsmål eller problemer knyttet til rus, vil de bli veiledet og få et tilpasset tilbud.

Lite oversikt over bruk

VG har spurt hva studenthelsetjenesten vet om omfanget av bruk av «puggedop» blant studentene som bruker deres tjenester. Utover tall fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 har studenthelsetjenesten lite oversikt over dette.

Vi har også spurt hva som gjøres for å forebygge bruk av «puggedop», med særlig fokus på hva som er blitt gjort de siste fem årene.

Noen gjør en del opplysningsarbeid på rusbruk generelt, men ingen jobber konkret med «puggedop».

Sandven i Sammen (Bergen) forklarer dette med at det er en problemstilling nesten ingen studenter tar kontakt for.

Martin Vold i SiO forteller at de har et samarbeid med legevakten, og følger med på rusmisbruk i studentgruppen. I nord har Norges arktiske studentsamskipnad ansatt egen psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi.

Hvor vanlig det er å bruke prestasjonsfremmende blant norske studenter, er vanskelig å si. Tallene på denne typen rusbruk er usikre.

SHoT-undersøkelsene som er vært gjennomført i 2010, 2014 og 2018 har alle hatt spørsmål om bruk av prestasjonsfremmende rusmidler, men resultatene er ikke sammenlignbare på grunn av endringer i spørsmålene.

I 2019 gjorde Sentio en undersøkelse om rusvaner blant studenter i Norge, på vegne av Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Universitas. Der kom det frem at fem prosent av norske studenter bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon. I 2021 tilsvarer det over 15.000 studenter. Denne undersøkelsen har dog et litt lavt antall respondenter.

I 2022 skal norske studenter igjen svare på SHoT-undersøkelsen.

– Da vil vi få nye svar fra studentene om prestasjonsfremmende rusmidler, sier Vold.

Studentene VG har snakket med en siste tiden opplever selv at «puggedop» blir vanligere og vanligere.

Psykologistudenten «Emma» (20) forteller i VG om hvordan hun bruker ritalin i eksamenstiden.

Ikke enig i at studiestøtten er årsaken

I saken om studenters bruk av «puggedop», forteller psykologistudenten «Emma» (20) at løsningen for å droppe å ruse seg på ritalin i eksamenstiden, for henne hadde vært mer i studiestøtte.

VG har forelagt denne påstanden for Kunnskapsdepartementet, og spurt hva regjeringen gjør for å hjelpe studenter som tyr til «puggedop».

– Studenter bør ikke ty til medikamenter eller rusmidler for å klare studiene. Det kan være farlig å ta medisiner som ikke er skrevet ut til deg, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Hoel oppfordrer til å ta kontakt med studenthelsetjenesten dersom man opplever eksamenstiden som svært stressende.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Hoel sier til VG at han ikke uten videre er med på at lite studiestøtte er årsaken til at mange studenter har det vanskelig.

– De siste årene har studiestøtten økt betydelig, sier Hoel.

Det stemmer at studiestøtten har økt de siste årene, under Solberg-regjeringen. Den sank frem til studieåret 2015/2016, før den begynte å øke igjen. I 2020 og 2021 har imidlertid støtten ikke økt. Den øker ikke i regjeringens nye budsjett.

Norsk studentorganisasjon har sett på utvikling av studiestøtten fra 1976 til 2021. Se oversikten her.

Statssekretær Hoel mener regjeringen i dag har offensive tiltak for å bedre studentøkonomien.

– Vi skal få opp tempoet på bygging av studentbosteder, vi skal innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn under 16 år, og vi vil innføre gratis og halv pris på tannhelse for studenter under 25 år.

Hoel trekker også frem regjeringens forslag om å gi 140 millioner ekstra til å følge opp studentene under pandemien. Forslaget er foreløpig ikke vedtatt.

VG spurte hva regjeringen gjør for å hindre økning i bruk av puggedop. Det har ikke statssekretær Hoel svart på.