ROMJULSGLEDE: Andrea Kamphorst (t.v.) og Live Ulveraker er glad for at unge mennesker tenker på helsen og kutter røyken.

Unge i Norge snart røykfrie: Snusen skaper debatt

Kun én prosent unge i Norge røyker daglig. Snusen har tatt over og prisen er dumpet. Kreftforeningen advarer, mens en nestor innen rusforskning sier vi skal være glade for snusens inntog.

– Deilig, sier Andrea Kamphorst (18) om de lave røyketallene for norsk ungdom.

Venninnen Live (18) sier de opplever at flere snuser. Og debatten går der ute, blant annet etter at snusprisen i Norge har begynt å nærme seg svenske, via netthandel.

Tall fra Helsedirektoratet viser at bruk av snus blant unge har tatt fullstendig over i forhold til røyking:

På ti år har antallet unge mellom 16 og 24 år som røyker daglig, gått ned fra 12 til én prosent i 2020.

Til sammenligning snuser 18 prosent av de unge mellom 16 og 24 år daglig.

Det er omtrent like mange som for ti år siden.

– Sigarettfri ungdomsgenerasjon

– Vi begynner å få en sigarettfri ungdomsgenerasjon, sier Karl Erik Lund, forskningsleder ved avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Røyking er ekstremt mye farligere enn å bruke snus. Og utviklingen er veldig positiv. Vi har gått fra bruk av helsefarlig tobakk som forbrenner - røyk er livsfarlig i forbrenningsfasen – til snus, som er langt mindre farlig, sier han.

SNUSFORNUFTIG? Han har forsket på rusmidler i flere tiår; Dr. polit og seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet forsvarer snus, som han mener er veldig mye mindre skadelig enn røyk.

Lund erkjenner at også snus har negative helsemessige sider.

– Ja, snus er det nest beste, fordi det gir veldig mange færre helseskader og mye mindre alvorlige følgeskader enn røyking.

Han legger til at det beste er å holde seg unna både røyk og snus.

Men Lund forsvarer likevel snusen, fordi den gjør at mange ikke røyker.

– Kjempemessig

– Ungdom som begynte med snus på 2000-tallet hadde mange av de samme karakteristika som særmerket røykerne. Det er en gruppe ungdom som trolig ellers ville begynt å røyke, men ikke bare, sier han og nevner en gruppe:

– Vi fikk blant annet idrettsungdom som begynte å snuse.

Han er uansett ikke i tvil:

– Det er en kjempemessig skadereduksjon for de ungdommene som har valgt snus i stedet for røyk.

Leder Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener Lund er på ville veier.

DØGNET RUNDT: Leder Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen sier det er en stor helsemessig utfordring at man kan snuse hele døgnet, inne og ute, i motsetning til røyk.

– Han forutsetter at ungdom må holde på med nikotin uansett. Det er helt feil. Ungdommene har aldri gått over fra røyk; de har aldri røkt, men gått rett på snusen.

– Ikke alle?

– Nei, men mange. Jeg er enig i at få ting er verre enn å røyke, men det betyr ikke at snus er ufarlig.

Info Her er noen andre tall om røyking og snus 9 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røyker daglig, i tillegg sier rundt åtte prosent av de røyker av og til. Det er nå omtrent like mange kvinner som menn som røyker. Andelen som røyker er halvert på ti år. Lavest andel som røyker finner man i Oslo og Akershus med syv prosent, høyest i Østfold med 14 prosent. Utdanning betyr mye for om man røyker. Blant dem med kort utdanning (ungdomsskole) røkte 23 prosent daglig i 2020, mot 11 prosent med videregående utdanning og frem prosent blant dem med universitets-/høyskolenivå. 13 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år sier at de bruker snus daglig, fire prosent av og til. Det er store kjønnsforskjeller: 19 prosent menn og syv prosent kvinner. Det har vært en dobling av snusbruken i Norge de siste ti årene, først og fremst som følge av økt snusing blant de unge. Det er flest snusere i Finnmark og Trøndelag, med 16 prosent, men det er færrest i Aust-Agder, med ti prosent. Tallene fra FHI viser at de unge tar med seg snusvanene: Største økning i daglig snusbruk de siste ti årene, er dem mellom 25 og 34 år, hvor økningen har gått fra ni til 23 prosent. Vis mer

FEST: Andrea Kamphorst og Live Ulveraker opplever lite røyking, men en del festrøyking.

I bransjen er de ikke i tvil om at snus gir helsegevinst fordi det erstatter røyk for mange.

– Vi har spurt 757 av våre norske kunder om de sluttet å røyke ved hjelp av snus. 52 prosent bekreftet det, sier kommunikasjonsdirektør Markus Lindblad i Snuslageret.no.

– 6300 døde

For tiden er det priskrig på snus, hvor man får en boks med snus til 39 kroner, som er over en halvering av snusprisen, som tidligere lå over 90 kroner.

Det er nettsselskaper som har spesialisert seg på salg av snus, som opererer med så lave priser. Foreløpig har det ikke slått så kraftig inn i snusprisen i vanlige dagligvarebutikker.

Siste beregning av dødelighet av kreft er tilbake fra 2015, hvor FHI kom til at 6300 dødsfall kunne tilskrives røyking årlig.

– Ikke helt min greie

Ved Oslo S møter vi de to venninnene Andrea Kamphorst og Live Ulveraker fra Kongsberg, på romjulsshopping i hovedstaden.

De har prøvd både røyk og snus, men det frister ikke.

– Det er ikke helt min greie, sier Andrea.

– Vi ser at det er en del festrøyking og snusing, spesielt blant guttene, sier Live.

Tallene fra Helsedirektoratet bekrefter det.

14 prosent blant de unge oppgir at de er såkalte festrøykere, som røyker av og til, mens åtte prosent snuser av og til.

Lund sier det ikke er påvist stor kreftrisiko ved bruk av snus.

ADVARER: Lund sier at kreftfaren ved snusbruk er mye mindre enn røyk, men han advarer gravide kvinner.

– FHI kom med en stor rapport i 2019, hvor man ser på risikoene. Det mest alvorlige er kvinner som bruker snus i svangerskapet. De risikerer misdannelser og for tidlig fødte barn. Det andre er at når du bruker snus, så får du en blodtrykksøkning. For folk som er hjertesyke, kan snusing være farlig.

Lund var en av forfatterne av den rapporten.

– Usikkert

Han utdyper dette om kreftrisikoen ved snus:

– For normalbefolkningen hender det at de som snuser får lokale skader i munnen og tannkjøtt, men det er ikke dødelig. Bruker du masse snus, så kan du få økt risiko for diabetes 2. Snus ser ikke ut til å gi kreft i munnhulen, men kanskje noe fare for kreft i spiserør og bukspyttkjertel, men det er usikkert, sier han.

UNDER LEPPEN: Snus har blitt en vane for mange i Norge de siste par tiårene.

Ross i Kreftforeningen mener det er en farlig bagatellisering.

– Det står i rapporten at det er sannsynlig at bruk av snus øker risiko for kreft i spiserør, bukspyttkjertel og det er mulig at snus øker risiko for kreft i magesekk og endetarm.

Hun legger til:

– Snus er ekstremt avhengighetsskapende og du kan holde på med det hele tiden, også inne og på utesteder, i motsetning til røyk.

Helsedirektoratet har ikke hatt kapasitet i romjulen til å svare på spørsmål om de helsemessige utfordringene som omtales i denne saken.