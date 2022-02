ENDELIG: Vennegjengen kunne skåle til midnatt på Eilefs tirsdag kveld. Fra v. Toralf Klungland, Maria Kanstad, Maria Nesseth, Moe Moe Nge Win, Maria Jansen og Magnus Thingnes.

Eilefs forlenget åpningstiden på straken

Utestedet Eilefs i Oslo lot seg ikke be to ganger da det ble klart at skjenkebegrensningene ble opphevet. Utestedet gikk umiddelbart tilbake til vanlig åpningstid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Skiftleder Jon Kjærem forteller at han ringte sjefen under regjeringens pressekonferanse for å høre hva de skulle gjøre.

– Jeg sa «hva nå?» Vent ti minutter, var beskjeden. Så ble jeg fortalt hva planen var. Vi har ventet en stund nå, sier Kjærem med et smil.

Det er langt fra fullt i lokalet i Oslo sentrum som tirsdag holdt åpent til midnatt, noe som også var vanlig åpningstid på en tirsdag kveld før pandemien gjorde sitt inntog i Oslos uteliv.

Men noen hadde iallefall tatt turen ut i snøværet.

– Jeg skulle ønske man kunne danse, men så lenge fagpersonene sier det er noe vi ikke burde gjøre, så er det sånn, sier Maria Nesseth (30) som mener utelivsbransjen burde fått mer støtte under pandemien.

– Men det viktigste var jo å passe på liv og helse.

Kravet om avstand på en meter mellom personer er fortsatt gjeldende en rekke steder som eksempelvis utesteder, selv etter regjeringens lettelser tirsdag. Regjeringen selv nevner dansing som en aktivitet som ikke skal gjennomføres som følge av at meteren opprettholdes.

– Det kommer ikke noe dansepoliti, sa en smilende statsminister til VGs reporter etter pressekonferansen.

Like fullt gjelder avstandsbegrensningen på én meter mellom gjester på blant annet utesteder, noe som vanskeliggjør mange former for dans.

Maria Kanstad (27), som sitter sammen med vennene på Eilefs, er glad for at gjenåpningen.

NÆRMER SEG NORMALEN: Vennegjengen er glade for gjenåpningen. Fra v. Toralf Klungland, Maria Kanstad, Maria Nesseth, Moe Moe Nge Win, Maria Jansen og Magnus Thingnes.

– Det er viktig for unge folk, for studenter og folk i 20-årene å kunne sosialisere. De har behov for det, sier Kanstad.

Tirsdag gjorde regjeringen det klart at det ikke lenger er skjenkestopp klokken 23 eller antallsbegrensninger.

– I dag er vi endelig kommet dit at vi kan fjerne mange av smitteverntiltakene vi har levd med i vinter, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen som de fleste nordmenn ventet på.

– Jeg fulgte med på pressekonferansen live, sier Toralf Klungland ved vennebordet. Og det var han neppe alene om.

Og i helgen blir det full rulle på Eilefs Landhandleri, da stenger skjenkingen klokken 03 og gjestene får lov til å sitte med glasset frem til klokken 0330. Akkurat som i gamle dager.