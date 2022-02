Sverige fjerner alle coronarestriksjoner fra og med neste uke

Sverige følger etter Danmark og fjerner alle coronatiltak fra og med 9. februar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er på tide å åpne Sverige igjen, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson på en pressekonferanse torsdag morgen.

Hun begrunner det med ny kunnskap om omikron, at situasjonen på sykehusene har bedret seg og at mange svensker er vaksinert.

– Pandemien er ikke over, men vi er på vei inn i en ny fase, sier hun.

– Beskjeden i dag er derfor at tiltakene droppes 9. februar. Vi oppfordrer arbeidsgivere som har ansatte som jobber hjemme å planlegge for tilbakekomst til arbeidsplassen, sier Andersson.

Som i Norge advarer hun mot at smittetallene kommer til å øke fremover.

– Men de største konsekvensene er bak oss, sier hun.

Svenskene må fortsatt holde seg hjemme når de er syke og uvaksinerte vil få egne anbefalinger, som å unngå trengsel og folkemengder.

– Vi kan nå ta tilbake hverdagen, sier Andersson.

Ingen behov for nedstenging

Sosialminister Lena Hallengren opplyser at også reiserestriksjonene, ssom ble innført for de nordiske landene, fjernes.

– Folkhälsomyndigheten kommer til å levere en forespørsel om at coronaviruset ikke lenger defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, opplyser hun.

Det innebærer at lovene knyttet til viruset opphører.

Hallengren trekker frem at Sverige ikke har hatt behov for noen streng nedstenging, men at de heller ikke har hatt en «fri slipp»-strategi.

