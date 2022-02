GRUNN TIL Å SMILE? Statsminister Magdalena Andersson (S) holder pressekonferanse

Sverige avvikler trolig alle coronarestriksjoner

Svenskene slipper trolig unna alle former for coronaregler fra og med neste uke.

Av Espen Moe Breivik og NTB

Publisert: Nå nettopp

Klokka 8.15 torsdag har Sveriges statsminister Magdalena Andersson innkalt til pressekonferanse i Stockholm. Trolig oppheves alle restriksjoner neste uke.

Med seg på pressekonferansen får Andersson sosialminister Lena Hallengren og direktør for den svenske Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell.

Kan bli avviklet 9.februar

Flere svenske medier erfarer at alle koronarestriksjoner i Sverige blir opphevet fra og med 9. februar – altså kommende onsdag. Nyhetsbyrået TT erfarer imidlertid at noen anbefalinger for uvaksinerte og en anbefaling om å bli hjemme om man er syk, vil bli stående.

I forrige uke sa Hallengren at «de fleste» restriksjonene kunne bli avviklet fra 9. februar dersom smittetoppen var nådd og vaksinasjonsraten fortsatt var høy.