Her fester hundrevis i Oslo-bukt: − Trodde ikke det skulle komme så mye folk

Ifølge privatpersonen som arrangerte festen, dukket rundt 400 opp på utefesten på Bygdøy. Politiet i Oslo er kjent med slike fester, men har ikke oversikt over forekomsten.

Fredag forrige uke strømmet store folkemengder til Bygdøy i Oslo for å feste.

Hendelsen var publisert som et offentlig Facebook-arrangement og markedsført gjennom sosiale medier-profiler. Det sto at i underkant av 200 personer skulle delta. Derfor var det uventet at det dukket opp det privatpersonen som arrangerte festen anslår var rundt 400 personer.

– Jeg trodde ikke det skulle komme så mye folk, sier vedkommende, som VG har valgt å anonymisere.

Arrangementet varte i mange timer, og antallet deltagere skal ha vært jevnt fordelt utover kvelden. Arrangøren forteller at deltagerne underveis ble bedt om å holde avstand. Bilder og videoer publisert i sosiale medier viser at mange ikke gjorde det.

Ved private sammenkomster på offentlig sted er det ikke lov å samle mer enn 100 personer ifølge Helse Norges nettsider. Gjennom et offentlig arrangement kan man samle 400 personer fordelt i to grupper uten tilviste plasser.

– Gjorde dere noen vurderinger på om det var et offentlig arrangement eller privat samling?

– Nei, vi gjorde ikke det. Vi hadde egentlig bare oppfattet at vi kunne være opptil 400 utendørs.

Privatpersonen innrømmer at de ikke hadde satt seg godt nok inn i gjeldende smittevernregler. Eksempelvis var det ingen gjesteliste utenom deltagerlisten på Facebook og arrangøren hadde ikke forsikret seg om at området var stort nok for at deltagerne kunne holde en meters avstand til hverandre.

– Vi tok det på øyemål og anslo at det var nok plass.

Hva skiller private sammenkomster og offentlige arrangementer? Private sammenkomster omfatter: Sammenkomster for familie, venner og bekjente.

Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.

Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.

Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster. Offentlig arrangement omfatter: Idrettsarrangement (ikke treninger).

Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).

Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol.

Livssynssamlinger og seremonier.

Medlemsmøter og fagforeninger. Kilde: Helse Norge Vis mer

Nakstad: – Type arrangement som ikke følger covid-19 forskriften

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forteller til VG at slike arrangementer kan bidra til å spre coronaviruset.

– Det er denne type arrangementer som har vist seg å faktisk kunne spre en del smitte.

Han legger vekt på at det er for tidlig å si om det vil bli et smitteutbrudd, men at det er viktig at deltagere og arrangører på fester tar ansvar for å følge smittevern.

– Husk på de reglene som gjelder og at vi fortsatt har en pandemi, sier Nakstad.

– Dette er et eksempel på en type arrangement som ikke følger covid-19 forskriften.

FORTSATT PANDEMI: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forteller VG at det fortsatt er viktig å ta ansvar for å følge smittevern. Foto: Line Møller

Politiet har ikke oversikt

Runar Skarnes, Seksjonsleder for felles enhet for operativ tjeneste, sier at politiet er klar over at det arrangeres store utefester i Oslo.

– Hvor stor forekomsten av dette er, har vi ikke oversikt på, skriver han i en e-post til VG.

Han presiserer at festene ofte arrangeres langt fra veier og i skogsområder med mangelfullt vakthold, likt den forrige fredag. Skarnes sier at politiet er bekymret for risikoen deltagere på utefest er villige til å ta.

– Vi mener at kombinasjonen av mange faktorer kan medføre en høy risiko for dem som deltar om eller når noe går galt.

Han legger til at det er grunn til å tro at fokus på smittevern i liten grad blir opprettholdt ved slike arrangementer.

Forvirret over reglene

Privatpersonen bak arrangementet synes norske myndigheter har gjort en god jobb med håndteringen av coronapandemien. Festen var ment for å samle folk, og de ansvarlige hadde misforstått reglene.

– Jeg tror alle er forvirret over reglene siden de har blitt endret så mye.

Vedkommende skulle ønske at reglene var enklere kommunisert. Nakstad ber alle som er usikre på hvilke regler som er gjeldende om å bruke myndighetenes ressurser på nett.

– Man kan gå inn på helsenorge.no eller søke opp covid-19 forskriften og lese om det, så vil man se hva som er lov og ikke lov å arrangere, sier den assisterende helsedirektøren.

Smittevernoverlege i Oslo Synne Marie Schou Øhrberg påpeker at gjenåpningen kommer med sine begrensninger.

– Selv om mange opplever at samfunnet gradvis åpner opp, så er pandemien ikke over. Vi må fortsatt være flinke til å holde avstand og holde oss hjemme hvis vi er syke, skriver hun til VG i en e-post.

Hun påpeker at vaksinerte fortsatt kan spre smitte og bli syke, selv om det er en redusert sannsynlighet og tett dansing øker smittefaren.

– Tett dansing med mindre enn én meters avstand vil kunne føre til økt smitterisiko, sier Schou Øhrberg.

Flere store fester denne sommeren

Politiet har rykket ut til flere store fester i landet denne sommeren.

I Bergen rykket politiet ut til en fest i et nedlagt bunkeranlegg for noen uker siden. Kommuneoverlege Trond Egil Hansen anslo at 200 personer kunne få plass i lokalet, men ingen vet hvor mange som har deltatt utenom de 40 personene på stedet.

I etterkant kunne flere smittetilfeller knyttes til festen.

BUNKERFEST: Kommuneoverlege i Bergen, Trond Egil Hansen, inspiserte bunkeren etter festen. Han anslo at den kunne få plass til 200 personer. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Arrangøren av en technofest i slutten av juli ved Vestby har i etterkant blitt anmeldt av politiet. Flere smittetilfeller kunne knyttes til festen, men smittesporingsteamet hadde problemer med å få tak i de 200 personene som deltok på grunn av en upresis gjesteliste.