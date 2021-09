Slik blir valget – det du ikke turte å spørre om

Ekspertene svarer på 10 spørsmål om valget fra VGs unge lesere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På VGs Snapchat-konto spurte vi unge mellom 15 og 25 år om de har noen spørsmål til valget, kun dager før det braker løs. Vi har fått hjelp av valgekspert Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til å bidra på noen av svarene.

Hvorfor har man valg?

For å avgjøre hvem som skal bestemme på vegne av deg og meg, denne gangen på Stortinget. Det arrangeres også valg for kommuner og fylker og Sameting. I Norge stemmer vi på representanter som står på liste for ulike valgdistrikt. Her får du en rask innføring på 1–2–3.

Kan man stemme hvis man er 17 år, men fyller 18 dette året?

– Ja det kan man, det er regelen. Det året man fyller 18 har man stemmerett første gang i Norge, sier valgforsker Johannes Bergh. Ikke bestemt deg for parti? Ta valgomaten her!

Hvem kommer til å vinne?

– Mest sannsynlige er at de rødgrønne som vinner og at Jonas Gahr Støre (Ap) blir statsminister. Men ingenting er garantert eller sikkert, sier valgforsker Johannes Bergh. Her er VGs aller siste valgmåling: – Spikeren i kista

Hvor lang tid tar det å telle opp stemmene?

– Det aller meste vil være talt opp på valgkvelden, sier valgforsker Johannes Bergh. Det er allerede på mandag, 13. september.

Når vet man at noen har vunnet valget?

– Det aller meste vil være tellet opp sent på valgkvelden. Dersom det blir veldig jevnt, med ett eller flere partier helt jevnt på sperregrensen, kan det ta mer tid, sier valgforsker Johannes Bergh.

Er det en grense hvor mange partier som kan samarbeide i en regjering?

– Nei, det er ingen begrensing. Vi har hatt regjeringer bestående av fire partier, sier valgforsker Johannes Bergh.

Hva skjer med de 19 valgdistriktene nå som det er færre fylker?

Valgdirektoratet forklarer det slik:

Norge er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene før regionreformen. Forhåndsstemmer du i en kommune som ligger i et annet valgdistrikt enn kommunen du er manntallsført i, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Hvordan kan små partier få mye makt?

– Av og til får små partier mye makt, andre ganger lite. Utgjør et lite parti det som endrer et mindretall til et flertall, får det mye makt, sier valgforsker Johannes Bergh.

Hvordan stemmer man?

Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner frem til og med fredag 10. september. På valgdagen kan du bare avgi stemme i den kommunen du er folkeregistrert i per 30. juni i sommer. Her er mer informasjon om hvordan du stemmer.

Kan jeg stemme på flere partier?

Du kan kun stemme på ett parti, men du kan stryke kandidater på dette partiets liste, eller endre rekkefølgen. Mer informasjon om hvordan du gjør det, finner du her.