Rune Gerhardsen er død: − Satte preg på Oslo Arbeiderparti i over førti år

Tidligere byrådsleder i Oslo og framtredende Ap-politiker Rune Gerhardsen døde lørdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser familien til NTB. Han ble 75 år gammel.

Rune Gerhardsen fortalte i 2019 offentligheten at han hadde fått diagnosen Alzheimers sykdom. Da var det bare noen uker siden han hadde gjennomført sitt siste bystyremøte, over 30 år etter debuten som folkevalgt i Oslo.

– Man klapper ikke i hendene og tar en øl når man får en slik diagnose, sa Gerhardsen til Aftenposten i september 2019.

Lørdag døde han på Nordseterhjemmet med den nærmeste familien rundt seg.

– Et stort savn

– Oslo Arbeiderparti har mottatt melding om Rune Gerhardsens dødsfall med stor sorg. Vi kommer til å savne Rune, hans engasjement og humør. Han satte preg på Oslo Arbeiderparti i over førti år, i sentrale posisjoner og på alle nivåer, sier Frode Jacobsen, leder i Arbeiderpartiet i Oslo til VG.

Jacobsen beskriver Gerhardsen som nytenkende i måten han drev politikk på.

– Jeg vil særlig fremheve at han i 1991 fikk til et forpliktende samarbeid med SV. Det ble første gang Arbeiderpartiet styrte sammen med andre partier, sier Jacobsen.

– Det mener jeg ble en viktig forutsetning for senere regjeringssamarbeide med andre partier. Rune vil stå igjen som ev de store i Oslo arbeiderparti. Det vil være et stort savn at han nå er borte.

Snillisme på norsk

Rune Gerhardsen var medlem av Oslo bystyre i 1988-1999, og igjen i 2003–2019. Fra 1988 til 1991 var han kommunalråd, før han ble valgt til byrådsleder i 1992.

Fra 1992 til 1995 ledet han et samarbeidsbyråd med Ap og SV. Etter valget i 1995 gikk SV ut, og Rune Gerhardsen fortsatte som leder av et mindretallsbyråd til det ble felt i 1997.

Gerhardsen var også byrådslederkandidat i 2003 og 2007, men tapte med knapp margin. Ved kommunevalget i 2011 var han Aps ordførerkandidat i Oslo.

Han vakte oppsikt i egne rekker da han i 1991 ga ut boken «Snillisme på norsk», hvor han tok et oppgjør med deler av velferdsstaten og det han mente var en vegring mot å stille krav til innvandrere.

Mye av det jeg tok opp, er jo blitt politikk, uttalte Gerhardsen i Aftenposten-intervjuet i 2019.

HJEMME: Einar Gerhardsen og sønnen Rune hjemme i stua i 1957. Da var Rune 11 år gammel og gikk i 4. klasse.

Einar og Werna

Man kan trygt si at Rune Gerhardsen fikk politikken inn med morsmelken. Han var sønn av mangeårig statsminister for Arbeiderpartiet Einar Gerhardsen og Werna Julie Koren Christie, som også var aktiv i Oslo-politikken.

Rune Gerhardsen ble født i Oslo i 1946, vel ett år etter at faren Einar kom hj

em fra krigsfangenskap. Einar Gerhardsen var formann i Det norske Arbeiderparti til Rune var 19 år og statsminister i de fleste av disse årene.

SOMMERENG: På hytta sommeren 2003 i Sør-Fron i Gudbrandsdalen.

Rådgiver for Gro

Selv ble Rune Gerhardsen valgt inn i ledelsen i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) i 1969. Der ble han sittende til 1975, de siste to årene som AUF-leder.

Etter fullført sosialøkonomisk embetseksamen, jobbet han en periode som konsulent i Samferdselsdepartementet og som økonom i LO, før han vendte tilbake til politikken for fullt – først som rådgiver for Gro Harlem Brundtland og deretter for LO-leder Tor Halvorsen.

Rune Gerhardsen var president i Norges Skøyteforbund i 1986–1990 og 2013–2017.

Han var i mange år gift med Tove Strand. Sammen har de døtrene Marte Gerhardsen og Mina Gerhardsen.