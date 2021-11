SISTE STIKK: Sykepleierstudent Kristine Hagen Solberg setter vaksine i Hammerfest.

Ga booster-tilbud til alle som skal ha på to dager: − Ganske unikt

HAMMERFEST (VG) I løpet av to dager fikk ti prosent av den hardt coronarammede Finnmark-byens befolkning tredje dose.

– Målet er jo at man skal bli ferdig med denne gruppen til jul. Det var det vi også planla for først, men så skjønte vi at dette går altfor sent. Vi må bare rigge opp, sier kommuneoverlege Aud Marie Tandberg i Hammerfest til VG.

FHI er bekymret for at vaksineringen med tredje dose går for sakte: Fortsetter kommunene i samme vaksinetempo, vil ikke alle eldre over 65 år få boosterdosen sin før jul, mener de.

I flerbrukshallen i Hammerfest er stolene stilt opp på rekke og rad med en meters mellomrom. Noen av de som kommer inn for å vaksinere seg har hatt timeavtale, mens andre kommer på drop-in. Mandag fikk omtrent 800 personer tredje stikk, tirsdag fikk 400 det. Nå skal alle ha fått tilbud.

– I hovedsak er vi ferdige med 65 pluss. De aller fleste kommer nå – mens noen har for eksempel hatt covid, eller vil ikke ha. Noen kunne ikke, og kan få avtale senere. Sykehusets personell får også vaksine i disse to dagene. Alle har fått tilbudet i hvert fall, så man blir ferdige med de som kan og vil.

SISTE STIKK: Til høyre får Jon Harald Amndsen (69) vaksine fordi han er i rett aldersgruppe. Bjørn Wembstad som sitter til venstre jobber på sykehuset.

– Ressurskrevende

Hammerfest har vært i en kritisk smittesituasjon den siste tiden. Kommunen er en av Norges rødeste sett i forhold til innbyggertallet.

Ikke langt unna flerbrukshallen der vaksineringen pågår, ligger sykehuset som skal ta imot store deler av Finnmarks befolkning hvis de trenger helsehjelp. Helsetjenesten i kommunen har også vært under kraftig press, og måttet omdisponere personell.

– Det er veldig ressurskrevende. Både vaksinering, og dette med testing og smittesporing. Så det er ingen tvil om at det påvirker oss. Dette har en pris det også, sier Tandberg

Men de 14 vaksinasjonsbåsene i hallen har blitt bemannet av sykepleierstudenter på tredjeåret. De skal ifølge beredskapssjef Svein Tore Kristoffersen kunne ta unna 140 vaksinasjoner i timen.

– Men vi har vært oppe i 160 i timen. Det er veldig effektivt, sier han.

BEFRIENDE: Trond Meedby blir vaksinert av Heidi Elise Olsen.

En av de som har fått vaksine tirsdag, er Trond Meedby (63). Han jobber på sykehuset.

– Det er befriende å være ferdigvaksinert ja, det må man jo si. Det er nesten som en fabrikk med samlebånd, sier han.

En annen er Donata Vaiciuskaite (33), som jobber med renhold på sykehuset.

Ved inngangen til hallen sitter de pensjonerte ambulansearbeiderne Per Lamøy og Tor Magne Suhr. Til vanlig har Røde Kors vært til stede for å tilby førstehjelp hvis noen skulle få en allergisk reaksjon eller trenge annen helsehjelp, men de hadde ikke mulighet denne dagen.

HJELPER: Ordfører Terje Wikstrøm tar en prat med nyvaksinerte Trond Meedby, og de pensjonerte ambulansesjåførene Per Lamøy og Tor Magne Suhr.

– Vi ble oppringt om vi kunne være her, og når sjefen mangler folk, stiller vi opp, sier Lamøy.

FHI: Veldig godt opplegg

Vaksinatørene holder på til 12, før de tar seg en pause og får servert fiskeboller og potet med saus i garderoben.

Der får hjelperne frokost, varm lunsj og middag hvis de jobber sent. For å utnytte plassen, er det satt opp bord i alle rom – til og med i dusjen. Kaffe, kake og frukt står fremme.

– Det som skjer her, er etter mitt skjønn ganske unikt. I løpet av disse to dagene har vi vaksinert 1200 personer, i tillegg til det som er gjort på institusjon og sykehjem. Det er 10 prosent av befolkningen, sier beredskapssjef Kristoffersen.

På sykehjemmene skal altså alle allerede ha fått tilbud om tredje dose.

PLASSUTNYTTELSE: Lars Uthus er frivillig, og tar en pust i bakken i den provisoriske lunsj-dusjen.

FHI-overlege Preben Aavitsland bekrefter i en e-post til VG at FHI ser på Hammerfest kommune som en foregangskommune og et eksempel til etterfølgelse. Han sier han har vært i flere møter med kommunen, blant annet dagen før VG er på besøk.

– De har et veldig godt opplegg for testing, vaksinasjon, smittesporing og kommunikasjon med befolkningen. De har en fin vaksinasjonsstasjon og er allerede kommet langt med oppfriskningsdosene, sier han.

Det er bare vaksinering med tredje dose som foregår i hallen denne uken. De som vil ta første eller andre dose, kan få tilbud om det på kultursenteret i sentrum. Der har de kapasitet til 250 personer i løpet av en arbeidsdag, og vaksinerer hver torsdag.

I helgen arrangerer kommunen en ny dropin på rådhuset for alle som vil og kan ta første eller andre dose. De som trenger dose tre og som ikke kunne tidligere, eller som har ombestemt seg og vil ha tredje dose likevel, kan også komme.

SAMLEBÅND: Helsesykepleier Inger Wembstad trekker opp vaksinedoser i sprøytene på bakrommet.

Ifølge kommunelege Tandberg går vaksineringen tydelig opp når det er smittebølger:

– Det ser vi helt tydelig her – når det er mye smitte, blir det lang kø på vaksinasjonssenteret. Det har skjedd hver gang, så det er ganske fascinerende, sier hun.

Ordfører Terje Wikstrøm tar også turen innom vaksinasjonssenteret.

– Vi hadde vel ikke klart å holde dette tempoet og gjort det så bra hvis det ikke var for befolkningen. Det er de som har gjort mesteparten av jobben, møtt opp og vært åpne overfor smittesporere, og vært flinke og hjulpet til.