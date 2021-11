10.000 personer på festival i Ålesund i helgen: − Spent på hva som skjer

Fredag og lørdag skal flere tusen personer delta på festivalen Jugendfest i Ålesund. Kommunedirektøren vedgår at det kan bli en del smitte i etterkant.

– Det er klart det er risiko for smitte med så mange innenfor dørene. Jeg håper at folk er flinke til å etterleve smittevernreglene, sier kommunedirektør Steven Hasseldal i Ålesund kommune.

Festivalarrangøren anslår at omkring 10.000 personer totalt skal delta.

Den siste tiden har det vært smitteøkning i Ålesund og omkringliggende kommuner. Forrige lørdag ble det innført nye restriksjoner i kommunene Ålesund og Sula.

Onsdag ble det registrert 46 nye smittetilfeller i Ålesund, noe som er det høyeste antallet under hele pandemien.

Alan Walker returnerer i år til Jugendfest. Her under festivalen i 2018.

Ikke munnbindpåbud på konsert

Det er innført munnbindpåbud på kollektiv transport, kjøpesenter og butikker når det ikke er mulig å holde én meter avstand.

Men dette gjelder ikke på konsert. Det er likevel anbefalt å bruke munnbind om man ikke kan holde en meters avstand.

– Så man er nå i en situasjon hvor det er påbudt å bruke munnbind på butikken, men ikke på konsert med tusenvis av mennesker?

– Jeg ser at det kan være vanskelig å forstå logikken, sier Hasseldal og legger til:

– Det er også valgfritt å gå på konsert. Alle må gå på butikken.

– Men folk som valgfritt går på konsert kan jo smitte andre som ikke har valgt å gå på konserten?

– Ja, det kan de på en restaurant også. Eller andre steder, det kommer an på om det er smittede der.

– Spent på hva som skjer

Terje Erstad er pressesjef i Momentium, som er arrangøren bak Jugendfest.

Han sier de blant annet har delt ut i overkant av 4000 hurtigtester til deltagerne – og har oppfordret til å teste seg før festivalen.

ARRANGØR: Terje Erstad er pressesjef i Momentium, som er arrangøren bak Jugendfest.

De deler også ut munnbind ved inngangen og i tillegg er det obligatorisk å sprite seg før de kommer inn, opplyser Erstad.

Han forteller at de har stått på stands i dagene før festivalen for å informere om smitteverntiltak og oppfordre til å holde seg hjemme ved symptomer. Blant annet har de gitt publikum muligheten til å bytte ut billetten mot bånd slik at de ikke trenger stå i kø før festivalen.

– Smitten har økt betydelig i regionen i det siste. Er dere bekymret for smitteboom i etterkant av festivalen?

– Selvfølgelig er vi som alle andre veldig spent på hva som skjer.

Han legger til at de gjennom pandemien har måttet avlyse og utsette mange arrangement.

– Når myndighetene sier vi kan gjøre det, og dette er jobben vår som arrangører, så gjør vi den jobben. Men i tett samarbeid med myndighetene – og vi etterlever selvsagt de restriksjoner som gjelder.

– Hvordan har dere forberedt dere på en situasjon hvor mye smitte kan spores tilbake til festivalen?

– Vi har ikke lagt opp et løp for hvordan den situasjonen blir. Da er det smittesporing og det apparatet vi må samarbeide med. Men vi når bredt ut i våre kanaler om det trengs å komme med informasjon i etterkant, svarer Erstad.

I 2018: Slik så det ut da a-ha spilte på Jugendfest i Ålesund for noen år siden.

Symptomfri smitte

Blant årsakene til smitteøkningen i Ålesund er massiv testing. På skolene er det innført omfattende testing kombinert med karanteneplikt for folk i samme husstand som smittede.

I tillegg er en stadig større andel vaksinert. Kommunen vurderer at folk skal få leve tilnærmet som normalt utover dette. Hasseldal presiserer også at de følger regjeringens råd.

Hasseldal vedgår at det i stor grad er unge som skal på festival og at risikoen i tillegg er høyere for at unge bærer på symptomfri smitte.

– Det er i hovedsak den yngre generasjonen som er blitt smittet, og det er innført omfattende testing i skolene for å fange dette opp, sier Hasseldal.

Han legger til det ikke er utfordringer på intensivavdelingene på sykehusene i området – og at det generelt er svært få innlagte.

– Hvis det hadde vært høy belastning der, så ville det vært et tungt lodd på vektskålen.

– Så du mener det er forsvarlig å gjennomføre festivalen?

– Forsvarlig og forsvarlig. Vi har i alle fall vurdert det og ikke tenkt å stoppe det. Men vi må regne med en del smitte i etterkant.