AKTOR OG FORSVARER: Advokat Eirik Johan Mjelde forsvarer den drapstiltalte 20-åringen. Her sammen med aktor, konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim.

Drapet på Sofie Vo Nguyen: Tiltalte til angrep på aktor

BERGEN (VG) Mannen som har tilstått drapet på Sofie Vo Nguyen (20), beskyldte aktor for «tunnelsyn» da saken startet i Hordaland tingrett mandag.

Mannen har vedgått drapet. Men han erkjente ikke straffskyld for tiltalepunktet om at han enten forgrep seg på 20-åringen før han kvalte henne, eller at han misbrukte henne seksuelt etter at drapshandlingen hadde funnet sted.

I retten påpekte aktor Silje Alsaker Solheim at det ikke var overensstemmelse mellom tidsangivelser han hadde avgitt i tidligere politiforklaringer om hva som skjedde natten drapet fant sted, og det han sa i retten.

Dette fikk tiltalte til å reagere, og henvendt til dommeren, sa han, med henvisning til aktor.

– Hvorfor har hun tunnelsyn egentlig, før han snudde seg mot konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim:

– Du spør ikke om motivasjonen bak, du vil bare få meg dømt for tiltalens post to.

– Det får du ta med din forsvarer, repliserte Alsaker Solheim.

I retten fortalte tiltalte at han hadde kjent Sofie siden han var to-tre år gammel, og at han ble «dypt forelsket» i henne.

– Jeg likte henne mer enn noen andre, sa han.

Mannen forklarte at det rant over ham da Sofie skal ha fortalt ham at hun hadde blitt sammen med en ekskjæreste.

– Det fikk meg til å knekke sammen, og det var da handlingen skjedde. Jeg følte bare sinne og skuffelse. Jeg følte meg sveket fordi hun hadde blitt sammen med en annen. Det var da jeg drepte henne.

Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim sier til VG at påtalemyndigheten mener bevisene i saken bærer domfellelse for den tiltalen som er tatt ut.

Når det gjelder tiltalepunktet om voldtekt eller likskjending, sier Alsaker Solheim.

– Det ligger i den tiltalen som er tatt ut at påtalemyndigheten har et annet syn på om dette var frivillig, enn det tiltalte har.

LEILIGHETEN: Det var i huset i bakgrunnen Sofie Vo Nguyen (20) ble funnet drept i september i fjor. På bildet en av politietterforskerne som arbeidet på åstedet.

Forsvarer Eirik Johan Mjelde sier at tiltalte har vært veldig spent i forkant av rettssaken.

– Han har gruet seg til denne dagen. Samtidig har han et ønske om å legge dette bak seg og bli ferdig med det. Han har sittet 14 måneder i varetekt. Det er 14 måneder siden dette skjedd, og tiden har vært grusom for han.

Mjelde sier det er vanskelig for klienten hans å forklare seg i detalj.

– Men han ønsker både i forhold til sin egen familie og de pårørende og på mange måter seg selv, å forklare seg så grundig som mulig.

Mjelde sier at klientens hans stiller seg helt uforstående til den delen av tiltalen som gjelder voldtekt eller likskjending.

– Han mener de hadde en relasjon som på mange måter helt utelukker at han skal ha forholdt seg som beskrevet i tiltalen. Han har beskrevet et forhold som inkluderer også fysisk nærhet mellom de og seksuell aktivitet, og det fremstår for han som helt uforklarlig at han skal ha forholdt seg på den måten. Han har ingen motivasjon for å gjøre det, og det er ingen sammenheng med den grusomme handlingen han har erkjent å ha gjort.

– Han beskyldte aktor for tunnelsyn?

– Ja, han gjorde det. Det tror jeg var basert på spørsmålene han fikk, som var gjentagende, om tidspunktene og nøyaktigheten knyttet opp mot uttalelsene sine.

– Det som er utfordrende i denne saken er at vi har en tidslinje som er bygget opp rundt digitale enheters dato og tidsangivelse. Når man forsøker å huske, husker man kanskje fem minutter feil i den ene eller andre retningen. Så oppfatter han da at det blir en mistenkeliggjøring, at han forsøker å tilpasse sin forklaring.