HEKKETID: Bråket fra måkene vil kun vare i hekkeperioden fra mai til midten av juli, men om du forstyrrer måkene, vil bråket vare lenger, skriver Miljødirektoratet. Dette er et illustrasjonsbilde.

Borettslag anmeldt for robotgressklipping: − Frem til nå har vi funnet fem drepte eller skadede

Et borettslag i Trondheim er anmeldt for å ha hakket til døde måkeunger med en robotgressklipper.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

May Lise Blikeng sier at hun sammen med beboere i borettslaget har forsøkt å varsle om at robotgressklipperen – som borettslaget har gått til innkjøp av – setter dyr- og fugleliv i fare.

Sammen med medlemmer fra Facebook-gruppen «Fuglehjelp i Trondheim» har de gått sammen og levert en politianmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven.

VG har sett anmeldelsen, som ble levert til politiet torsdag denne uken.

– Frem til nå har vi funnet fem drepte eller skadede måkeunger, sier Blikeng.

Audun Hagen fra Trøndelag politidistrikt bekrefter til VG at de har mottatt anmeldelsen, men at det er for tidlig å si noe om eventuelle etterforskningsskritt.

– Saken vil bli vurdert på lik linje som med andre anmeldelser, svarer Hagen.

VG har vært i kontakt med leder for driftstjenesten i borettslaget som opplyser at han ikke ønsker å kommentere denne saken, og at borettslaget driver standard robotklipp.

TRIST: Dette var synet som møtte Blikeng etter at robotgressklipperen hadde stått på, forteller hun.

Beboerne sier de har forsøkt å varsle driftstjenesten, som har ansvaret for gressklipperen, om det som skjer, uten at det har ført til noe endring. Hun sier taket er fullt av små måkeunger som enda ikke har hoppet ut av reiret.

– I tillegg til drap på måkeunger kan også pinnsvin, som allerede er utrydningstruet, og som ferdes om natten, bli tatt av robotklipperen, frykter Blikeng.

Ifølge dyrevelferdsloven er det forbudt å utøve vold mot måker og andre dyr. Mishandling av måker kan medføre straff. I 2019 ble en 19-åring dømt til fengsel for å ha drept måker.

FUGLEHJELPERE: May Lise Blikeng sier hun ønsker å beskytte måkeungene.

Måker er blant artene som er mest utsatt for hets, mishandling og ulovlig avlivning. Samtidig er flere måkearter sterkt utrydningstruet, skriver Mattilsynet på deres hjemmesider.

SKRU DEN AV: Auran sier vi må oppre aktsomt mot naturen, spesielt i hekketiden til måkene.

Jo Anders Auran er seniorrådgiver i Miljødirektoratet og forteller at han ikke er kjent med at robotgressklippere er et problem for måkeunger.

– Det er ille at dette skjer, regelverket er veldig tydelig på at i hekketiden er fuglene fredet og man er pålagt å ta hensyn til dyrene.

Generelt opplever Auran mer empati til å verne dyrelivet og respekt fra folk, rundt måkene.

Mattilsynet: – Ikke ta på døde eller syke fugler

Mattilsynet sier de ikke er kjent med lignende saker, men at det er viktig å la døde eller syke fugler være i fred.

– Ikke ta på dem. Ikke ta med deg en syk fugl hjem for å stelle den eller gi den mat, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Dersom du finner syke eller døde fugler rådes du å varsle Mattilsynet på e-post eller telefon, slik at de kan vurdere om de skal rykke ut og ta prøver.

Har du vært i nærkontakt med en syk eller død fugl og opplever symptomer på influensa i løpet av de 10 påfølgende dagene, bes du kontakte fastlegen din.